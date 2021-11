Live, Milan-Inter 1-1: doppia conclusione di Leao che non va

36' - Perisic perde palla, recupera Ibrahimovic che serve Leao. Il portoghese calcia, ma Handanovic para, poi ricalcia, ma la palla va alta

26' - Tatarusanu para il rigore a Lautaro Martinez

24' - Calcio di rigore Inter per fallo di Ballo-Tourè su Darmian!

16' - Gol del Milan! Punizione di Tonali, sfortunato de Vrij che devia nella sua porta

15' - Ci prova Leao dalla distanza, ma Handanovic para a terra

10' - Haaakaaaan Calhanogluuuuu! Trasforma il rigore ed è 1-0 Inter

7' - Kessiè temporeggia troppo in area, Calhanoglu prova a rubare palla e l'ivoriano lo atterra. Calcio di rigore!

2' - Bastoni sbaglia il disimpegno, Diaz gli ruba palla e mette in mezzo, ma de Vrij spazza

1' - Partiti!

Inter news: è il giorno del derby di Milano. E' il giorno di Milan-Inter.

Una sfida molto importante per quanto riguarda la lotta per lo scudetto e che vede il Milan a sette lunghezze sull'Inter nelle prime undici giornate di campionato, con un ritmo altissimo tenuto ad oggi soltanto dal Napoli. Per quanto riguarda la squadra nerazzurra è vietato sbagliare la partita, perchè perdere significherebbe aumentare ancora il distacco dalle prime posizioni a dieci punti. Non solo, ma i nerazzurri dovranno dimostrare che i progressi fatti nell'ultimo mese, con il raggiungimento dell'equilibrio tattico, saranno visibili anche contro squadre di vertice contro cui quest'anno si è fatto sempre molta fatica in termini di punti (solo due in tre scontri diretti contro Atalanta, Lazio e Juventus).

Intanto, sono già state ufficializzate le formazioni che scenderanno in campo a partire dalle 20.45 allo stadio San Siro. Eccole qui di seguito:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Tourè; Kessiè, Tonali; Diaz, Krunic, Leao; Ibrahimovic.

All. Stefano Pioli.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.

All. Simone Inzaghi.