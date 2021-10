Live, Lazio-Inter 3-1: finita. I biancocelesti si impongono sui nerazzurri

Un match aperto che ha visto prevalere la Lazio per 3-1 con la rimonta avvenuta nella seconda frazione di gioco. L'Inter domina il gioco per lunghi tratti, ma cala nel secondo tempo con la Lazio di Sarri che invece ha spinto maggiormente. Prima sconfitta per Inzaghi. Grande caos per il 2-1 biancoceleste che farà discutere molto in quanto Dimarco, al momento della rete, era a terra. Ancora molte discussioni al rientro negli spogliatoi.

Espulso Luiz Felipe a match terminato

96' - Triplice fischio di Irrati! Finisce qui: 3-1 per la Lazio

95' - Ci provano più volte i nerazzurri, ma i tentativi vengono rimpallati dalla retroguardia biancoceleste

91' - GOL LAZIO! Su calcio di punizione, dopo il fallo di Darmian (ammonito), Luis Alberto la mette morbida in mezzo dove interviene di testa Milinkovic-Savic che l'appoggia in porta anticipando tutta la retroguardia nerazzurra

90' - Sei minuti di recupero

89' - Ci prova ancora Immobile, ma Handanovic para

87' - Ammonito Correa

85' - Cambi per entrambe le squadre con la Lazio che sostituisce Felipe Anderson e Leiva con Cataldi ed Akpa Akpro. Per l'Inter fuori Barella e dentro Calhanoglu

85' - Il gioco riprende dopo alcuni minuti di discussione per il gol della Lazio avvenuto con Dimarco a terra. Ci sono state anche delle ammonizioni tra lq auli quella di Lautaro e Felipe Anderson e Milinkovic-Savic

80' - GOL LAZIO! Lazio in ripartenza dopo il tentativo di Lautaro. Immobile calcia, Handanovic riesce ad intervenire ma la manda centrale. Sulla palla interviene Felipe Anderson che a colpo sicuro la insacca in rete

78' - Azione in avanti per l'Inter con Darmian che la mette in mezzo bassa, ma Lautaro non la raggiunge e Dumfries non riesce a controllare

75' - Cambio anche per l'Inter con Lautaro che subentra a Dzeko

74' - Cambio per la Lazio con l'ingresso di Zaccagni per Pedro

72' - Primo cross per Dumfries, Dzeko viene anticipato da Patric

66' - primi cambi del match. Per l'Inter fuori Bastoni, Gaglairdini e Perisic dentro Vecino, Dumfries e Correa. Per la Lazio fuori Basic e Hysaj dentro Lazzari e Luis Alberto

64' - GOL LAZIO! Ciro Immobile spiazza Handanovic e riporta in parità il match: 1-1

61' - RIGORE LAZIO! Sugli sviluppi del corner Irrati fischia rigore per intervento di mano di Bastoni su colpo di testa di Patric. Il numero 95 viene ammonito

61' - Azione confusa in area nerazzurra con Perisic che interviene e calcia in corner

59' - OCCASIONE LAZIO! Felipe Anderson serve Milinkovic-Savic che sistema la sfera e poi calcia di potenza. Palla fuori alla destra di Handanovic

58' - Azione ripetuta dei nerazzurri che guadagnano un ottimo corner

56' - Punizione dal lato sinistro dell'area per l'Inter dopo il fallo su Dimarco

51' - OCCASIONE LAZIO! Dopo un buon controllo del pallone, Immobile cerca di rientrare e poi calcia verso la porta di Handanovic. Palla alta

49' - OCCASIONE INTER! Barella, dopo uno scambio con Darmian, entra in area ma la mette in mezzo troppo forte e la palla esce dal lato opposto senza che Dzeko potesse intervenire

45' - Si riparte!

Si va all'intervallo con i nerazzurri in vantaggio grazie al rigore trasformato da Perisic. Inter con giocate di qualità - grazie ad un Brozovic ispirato -, Lazio che cerca di giocare in ripartenza. Match vivace.

45'+1' - Irrati fischia la fine del primo tempo

45' - Un minuto di recupero

43' - OCCASIONE LAZIO! Pedro dal limite calcia di destro e la palla, deviata, sfiora il palo alla destra di Handanovic

41' - OCCASIONE INTER! Sull'asse Brozovic-Perisic-Barella, i nerazzurri entrano in area biancoceleste, ma Reina interviene e blocca

40' - OCCASIONE LAZIO! Basic tenta da fuori, dopo la progressione dai 25 metri, ma Handanovic blocca senza problemi

37' - Punizione per l'Inter dopo il fallo subito da Gagliardini. Sulla palla Dimarco. Nulla di fatto con la Lazio che allontana

36' - Ammonizione per Gagliardini

35' - OCCASIONE LAZIO! Ripartenza biancoceleste con Felipe Anderson che però poi calcia tra le braccia di Handanovic

34' - OCCASIONE INTER! Brozovic serve Perisic al limite che tenta la conclusione di potenza: Reina si fa trovare pronto e manda in angolo

33' - OCCASIONE LAZIO! Ci prova Immobile di testa, ma la palla termina sul fondo

31' - Ci prova Dzeko in torsione, sul cross di Barella, ma la palla esce larga

30' - OCCASIONE INTER! Darmian addomestica la palla e serve Barella che, dopo essere rientrato sul piede sinistro, tenta un tiro a giro che finisce alto sopra la traversa alla destra di Reina

28' - Ripartenza biancoceleste, ma Darmian riesce a fermare Felipe Anderson e mandare la palla in corner

26' - Ammonizione per Basic dopo il fallo su Barella in mediana

24' - OCCASIONE LAZIO! Riparte veloce Felipe Anderson che mette in mezzo basso per Basic che inserendosi colpisce di sicurezza, ma Handanovic prima e Skriniar poi allontanano in corner

21' - Secondo calcio d'angolo per l'Inter dopo un tentativo di cross di Dimarco su suggerimento di Dzeko

19' - Riparte la Lazio in velocità con Basic che colpisce di testa, ma lo fa debolmente favorendo il recupero della retroguardia nerazzurra

18' - Ci prova Felipe Anderson, ma Skriniar lo ferma al limite

17' - La Lazio tenta di costruire dal basso, ma i nerazzurri coprono bene il campo

12' - GOL INTER! Sul dischetto si presenta Perisic che non sbaglia: vantaggio Inter! Per il croato è il terzo rigore realizzato su tre tentati in Seria A

11' - Calcio di rigore per l'Inter! Barella entra in area e veiene fermato fallosamente da Hysaj

10' - OCCASIONE LAZIO! Sul ribaltamento prima Pedro bloccato da Skriniar e poi Leiva colpisce dal limite calciando alto

9' - Ancora in attacco l'Inter con Dzeko che per poco manca l'aggancio del pallone

7' - OCCASIONE INTER! Sugli sviluppi del corner di Dimarco arriva De Vrij che però colpisce a lato

7' - Primo calcio d'angolo per l'Inter

2' - Punizione quasi dal limite per la Lazio dopo il fallo su Pedro. Milinkovic-Savic sbatte contro la barriera

1' - OCCASIONE INTER! Perisic si allarga sulla sinistra, crossa al centro e Dzeko interviene di testa colpendo però alto sopra la traversa

1' - Irrati fischia il calcio d'inizio! Si parte!

Pochi minuti al fischio d'inizio della partita: le squadre fanno il loro ingresso in campo.

Prima dell'inizio del match tributo dell'Olimpico a Simone Inzaghi per i 22 anni con i colori biancocelesti tra campo e panchina.

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Lazio-Inter, secondo anticipo di questa ottava giornata di Serie A dopo la sosta delle Nazionali. Inzaghi opta per un 3-5-2 classico - con possibile variante 3-5-1-1 - con l'inedito duo d'attacco Dzeko-Perisic. Panchina per Lautaro Martinez rientrato nella notte insieme a Correa. Maurizio Sarri sorprende con l'esclusione iniziale di Luis Alberto, dall'undici iniziale, preferendogli Toma Basic.

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Toma Basic; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri

A disposizione: 1 Strakosha, 31 Adamonis, 5 Escalante, 8 Akpa Akpro, 10 Luis Alberto, 19 Vavro, 20 Zaccagni, 26 Radu, 27 Moro, 29 Lazzari, 32 Cataldi, 94 Muriqi.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Dimarco; Perisic, Dzeko. All. Inzaghi

A disposizione: 21 Cordaz, 97 Radu, 2 Dumfries, 8 Vecino, 10 Lautaro, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 19 Correa, 20 Calhanoglu, 33 D'Ambrosio, 48 Satriano

Arbitro: Irrati.

Assistenti: Perrotti e Palermo.

Quarto Uomo: Manganiello.

VAR: Mazzoleni.

Assistente VAR: Preti.