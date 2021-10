Live, Lazio-Inter 0-1: prova Immobile, ma la palla è alta

58' - Azione ripetuta dei nerazzurri che guadagnano un ottimo corner

56' - Punizione dal lato sinistro dell'area per l'Inter dopo il fallo su Dimarco

51' - OCCASIONE LAZIO! Dopo un buon controllo del pallone, Immobile cerca di rientrare e poi calcia verso la porta di Handanovic. Palla alta

49' - OCCASIONE INTER! Barella, dopo uno scambio con Darmian, entra in area ma la mette in mezzo troppo forte e la palla esce dal lato opposto senza che Dzeko potesse intervenire

45' - Si riparte!

Si va all'intervallo con i nerazzurri in vantaggio grazie al rigore trasformato da Perisic. Inter con giocate di qualità - grazie ad un Brozovic ispirato -, Lazio che cerca di giocare in ripartenza. Match vivace.

45'+1' - Irrati fischia la fine del primo tempo

45' - Un minuto di recupero

43' - OCCASIONE LAZIO! Pedro dal limite calcia di destro e la palla, deviata, sfiora il palo alla destra di Handanovic

41' - OCCASIONE INTER! Sull'asse Brozovic-Perisic-Barella, i nerazzurri entrano in area biancoceleste, ma Reina interviene e blocca

40' - OCCASIONE LAZIO! Basic tenta da fuori, dopo la progressione dai 25 metri, ma Handanovic blocca senza problemi

37' - Punizione per l'Inter dopo il fallo subito da Gagliardini. Sulla palla Dimarco. Nulla di fatto con la Lazio che allontana

36' - Ammonizione per Gagliardini

35' - OCCASIONE LAZIO! Ripartenza biancoceleste con Felipe Anderson che però poi calcia tra le braccia di Handanovic

34' - OCCASIONE INTER! Brozovic serve Perisic al limite che tenta la conclusione di potenza: Reina si fa trovare pronto e manda in angolo

33' - OCCASIONE LAZIO! Ci prova Immobile di testa, ma la palla termina sul fondo

31' - Ci prova Dzeko in torsione, sul cross di Barella, ma la palla esce larga

30' - OCCASIONE INTER! Darmian addomestica la palla e serve Barella che, dopo essere rientrato sul piede sinistro, tenta un tiro a giro che finisce alto sopra la traversa alla destra di Reina

28' - Ripartenza biancoceleste, ma Darmian riesce a fermare Felipe Anderson e mandare la palla in corner

26' - Ammonizione per Basic dopo il fallo su Barella in mediana

24' - OCCASIONE LAZIO! Riparte veloce Felipe Anderson che mette in mezzo basso per Basic che inserendosi colpisce di sicurezza, ma Handanovic prima e Skriniar poi allontanano in corner

21' - Secondo calcio d'angolo per l'Inter dopo un tentativo di cross di Dimarco su suggerimento di Dzeko

19' - Riparte la Lazio in velocità con Basic che colpisce di testa, ma lo fa debolmente favorendo il recupero della retroguardia nerazzurra

18' - Ci prova Felipe Anderson, ma Skriniar lo ferma al limite

17' - La Lazio tenta di costruire dal basso, ma i nerazzurri coprono bene il campo

12' - GOL INTER! Sul dischetto si presenta Perisic che non sbaglia: vantaggio Inter! Per il croato è il terzo rigore realizzato su tre tentati in Seria A

11' - Calcio di rigore per l'Inter! Barella entra in area e veiene fermato fallosamente da Hysaj

10' - OCCASIONE LAZIO! Sul ribaltamento prima Pedro bloccato da Skriniar e poi Leiva colpisce dal limite calciando alto

9' - Ancora in attacco l'Inter con Dzeko che per poco manca l'aggancio del pallone

7' - OCCASIONE INTER! Sugli sviluppi del corner di Dimarco arriva De Vrij che però colpisce a lato

7' - Primo calcio d'angolo per l'Inter

2' - Punizione quasi dal limite per la Lazio dopo il fallo su Pedro. Milinkovic-Savic sbatte contro la barriera

1' - OCCASIONE INTER! Perisic si allarga sulla sinistra, crossa al centro e Dzeko interviene di testa colpendo però alto sopra la traversa

1' - Irrati fischia il calcio d'inizio! Si parte!

Pochi minuti al fischio d'inizio della partita: le squadre fanno il loro ingresso in campo.

Prima dell'inizio del match tributo dell'Olimpico a Simone Inzaghi per i 22 anni con i colori biancocelesti tra campo e panchina.

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Lazio-Inter, secondo anticipo di questa ottava giornata di Serie A dopo la sosta delle Nazionali. Inzaghi opta per un 3-5-2 classico - con possibile variante 3-5-1-1 - con l'inedito duo d'attacco Dzeko-Perisic. Panchina per Lautaro Martinez rientrato nella notte insieme a Correa. Maurizio Sarri sorprende con l'esclusione iniziale di Luis Alberto, dall'undici iniziale, preferendogli Toma Basic.

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Toma Basic; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri

A disposizione: 1 Strakosha, 31 Adamonis, 5 Escalante, 8 Akpa Akpro, 10 Luis Alberto, 19 Vavro, 20 Zaccagni, 26 Radu, 27 Moro, 29 Lazzari, 32 Cataldi, 94 Muriqi.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Dimarco; Perisic, Dzeko. All. Inzaghi

A disposizione: 21 Cordaz, 97 Radu, 2 Dumfries, 8 Vecino, 10 Lautaro, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 19 Correa, 20 Calhanoglu, 33 D'Ambrosio, 48 Satriano

Arbitro: Irrati.

Assistenti: Perrotti e Palermo.

Quarto Uomo: Manganiello.

VAR: Mazzoleni.

Assistente VAR: Preti.