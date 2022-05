Live, Juventus-Inter 0-1: doppia grande occasione per i bianconeri

30' - Occasione Juventus! Angolo di Bernardeschi, la palla finisce a Dybala che calcia a un soffio dal palo

29' - Occasione Juventus! Angolo di Bernardeschi, testa di de Ligt e Handanovic alza sopra la traversa

23' - Occasione Juventus! Calhanoglu buca e Dybala serve Vlahovic. Il serbo calcia, ma Handanovic si supera

22' - Occasione Juventus! Dybala imbeccato sulla trequarti, calcia col sinistro, ma Handanovic blocca

6' - Barellaaaaaaaaaaa! Il centrocampista nerazzurro scambia con Brozovic e scocca una sassata da fuori su cui Perin non può nulla

1' - Inizia la partita allo stadio Olimpico

Juventus-Inter, a breve inizierà la finalissima all'Olimpico.

Partita importante quella che si giocherà questa sera allo stadio Olimpico di Roma tra la squadra di Simone Inzaghi e quella di Massimiliano Allegri. Entrambe le squadre sono quasi costrette a vincere: la Juventus perchè non vincere vorrebbe dire concludere la stagione con zero trofei, mentre per l'Inter non vincere vorrebbe dire rischiare di restare solamente con la Supercoppa, dal momento che lo scudetto sfuma ogni giorno di più.

Intanto, di seguito, ecco le scelte ufficiali dei due allenatori:

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Bernardeschi; Vlahovic.

All. Massimiliano Allegri.

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Skriniar; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko.

All. Simone Inzaghi.