Live, Inter-Venezia 1-1: fuori Brozovic e dentro Vecino

81' - Fuori Henry e Okereke dentro Sigurdsson e Nani. Fuori Brozovic e dentro Vecino

80' - Cartellino giallo anche per de Vrij

79' - Cartellino giallo per Caldara

72' - Escono Lautaro, Barella e Darmian ed entrano Sanchez, Vidal e Dumfries

69' - Occasione Inter! Dimarco su punizione potente, ma Lezzerini para sul suo palo

68' - Ammonito Kyine

66' - Escono Cuisance e Tessman ed entrano Perez e Kyine

65' - Okereke pericolosissimo in ripartenza, Handanovic para!

55' - Cos'ha sbagliato Dzeko! Su cross di Calhanoglu, Lezzerini non è perfetto nella presa e Dzeko da due passi manda alto sopra al traversa

50' - Occasione Inter! Calhanoglu lancia in profondità per Dzeko che manca il contatto con il pallone e Lezzerini blocca

45' - Inizia la ripresa. Esce Bastoni ed entra Dimarco

Inter tutto fumo e niente arrosto in questo primo tempo. Tanto possesso palla, ma nessuna concretezza. I nerazzurri concludono poco in area di rigore, grazie ad un Venezia molto attento in difesa. Lagunari che vanno in vantaggio a sorpresa con il colpo di testa di Henry, grazie anche ad una grande dormita della difesa interista. Pareggio raggiunto da Barella, non senza proteste da parte del Venezia che, nell'azione che ha portato al gol, ha lamentato un fallo su un suo giocatore. Inter che, però, dalla partita contro la Lazio, sembra non avere la fluidità e la cattiveria dei tempi migliori, con una condizione che non sembra delle migliori. Lautaro Martinez il peggiore in campo dei suoi, ma tanti, oggi, sono sotto il loro solito rendimento. Chiusa per l'arbitro: gestione pessima di una partita che non aveva motivo di incattivirsi ed invece delle decisioni discutibili, tra cui la consultazione del Var per rigori non assegnati, che hanno portato tanto nervosismo in campo.

48' - Finisce qui il primo tempo

46' - Ammonito Modolo

40' - Pareggio nerazzurro! Darmian mette in mezzo per Perisic dalla destra. Il croato prova il sinistro al volo, ma Lezzerini fa il miracolo. Sulla ribattuta, lestissimo Barella ad insaccare a porta vuota

35' - Occasione Inter! Calhanoglu serve Dzeko. Il bosniaco fa la sponda di testa per Lautaro che però, in rovesciata, spara alto

28' - Prova il tiro dalla distanza Brozovic, ma Lezzerini blocca

27' - Giallo anche per Bastoni

26' - Cartellino giallo per Barella

25' - Esce Vacca, entra Fiordilino

24' - Calhanoglu ci prova dalla distanza, ma Lezzerini blocca

22' - Problemi fisici per Vacca

19' - Venezia in vantaggio! I lagunari escono bene palla al piede, Ampadu crossa dalla trequarti e pesca Henry dimenticato da Skriniar che di testa batte Handanovic

15' - Brutta palla persa da Darmian, Okereke ne approfitta e scocca il destro dalla trequarti. Handanovic blocca

9' - Occasione Inter! Lautaro serve Barella sulla destra. Il sardo mette in mezzo di Dzeko che prova con il sinistro al volo parato in due tempi da Lezzerini

3' - Calhanoglu con il sinistro, palla deviata in angolo da un difensore

2' - Bastoni prova il cross per Dzeko, ma pallone troppo lungo

1' - Partiti!

Inter, ancora pochi minuti prima della sfida contro il Venezia.

La squadra di Simone Inzaghi, che viene dal pareggio in campionato contro l'Atalanta per 0-0 al Gewiss Stadium e che ha vinto il proprio turno di Coppa Italia, si appresta ad affrontare una squadra come il Venezia di Paolo Zanetti, che pur con qualche deficit di organico, vuole dimostrare il proprio valore anche in uno stadio come San Siro, soprattutto per andare alla ricerca di preziosi punti salvezza che farebbero respirare un po' la classifica dei lagunari. Proprio per questo, lo stesso Inzaghi, non si fida della squadra veneta e ha schierato la formazione titolare, ad eccezione della fascia destra in cui è stato concesso un turno di riposo a Dumfries, per cui al suo posto c'è Darmian. Dopo il Venezia, la squadra nerazzurra perderà tanti giocatori per le nazionali, ma dovrà stare attenta anche ai diffidati Brozovic e Lautaro Martinez che, nel caso in cui vengano ammoniti, salterebbero il derby del 2 febbraio.

Intanto, di seguito, le formazioni ufficiali delle due squadre:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez.

All. Simone Inzaghi.

Venezia (4-3-3): Lezzerini; Ceccaroni, Caldara, Modolo, Ullmann; Cuisance, Vacca, Tessmann; Ampadu, Okereke, Henry.

All. Paolo Zanetti.