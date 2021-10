Live, Inter-Udinese 2-0: gol annullato all'Udinese per fuorigioco

80' - Grande occasione per l'Udinese, con il tiro di Deulofeu smanacciata da Handanovic! Nell'azione successiva Udogie prova il destro rimpallato dalla difesa, poi sempre lo spagnolo va in gol, ma annullato per fuorigioco

79' - Doppio cambio per l'Inter: dentro Lautaro e Sensi per Dzeko e Barella

72' - Sanchez manda sul fondo Dzeko che mette in mezzo per Vidal il cui tiro va a fil di palo!

68' - Due cambi per entrambe le squadre: Udogie e Arslan per i bianconeri, Vidal e Sanchez per i nerazzurri

67' - Correaaaaaaaa! Cross arretrato di Dumfries che serve Correa, stoppa il pallone e calcia sotto la traversa! 2-0!

66' - Clamorosa occasione per l'Inter! Brozovic serve Correa che mette in mezzo per Dzeko che si fa respingere il tiro da Silvestri, poi Dumfries prova, ma ancora Silvestri!

59' - Correaaaaaaaaa! Bastoni serve Perisic che fa un gran velo a liberare Correa che punta Wallace e Nuytnick e calcia a rete! 1-0 Inter!

57' - Doppio cambio Udinese: escono Jajalo e Success ed entrano Wallace e Deulofeu

55' - Cosa ha sprecato Dumfries! Lanciato in velocità da Calhanoglu, dosa male il pallone per le punte e l'azione sfuma!

52' - Punizione di Calhanoglu, gran palla per Dzeko che sfiora soltanto di testa e non riesce a battere a rete!

50' - Ammonito Pereyra per fallo tattico

49' - Palla gol per l'Inter! Perisic serve Correa che cede a Barella. Il numero 23 passa di prima a Brozovic che manda larghissimo!

46' - Angolo di Calhanoglu, ma Dumfries manca l'affondo solo davanti a Silvestri

45' - L'arbitro fischia l'inizio del secondo tempo. Si riparte con gli stessi undici

Una buona Inter fino ad ora che, però, deve correggere un po' di cose contro un'Udinese arroccata in difesa, pur avendo avuto molto occasioni. C'è bisogno di una manovra più fluida e di forzare, qualche volta, la giocata. Fino a qui, molto operativo Barella. Bene anche Calhanoglu. Male Dumfries, malissimo Correa che non si è quasi mai visto.

46' - Fine primo tempo

45' - Un minuto di recupero

44' - Barella prova a dare la palla in profondità per Correa e Dzeko, ma l'idea è sbagliata e i due attaccanti non arrivano

40' - Sinistro di Molina, ma la palla va altissima

37' - Ammonito Beto per trattenuta evidente su Brozovic a metà campo

35' - Occasione Inter! Perisic rimette la palla con le mani, Correa di testa in mezzo e nessuno arriva per il tap-in, con Samir che salva sulla linea e si fa male!

32' - Dumfries mette in mezzo, Perisic va di testa, ma Silvestri esce e blocca, subendo anche fallo da Dzeko

28' - Occasione Inter! Bastoni cambia gioco per Dumfries che a sua volta scambia con Correa, ma non arriva di pochissimo a mettere la zampata

25' - Occasione Inter! Rimessa di Perisic, palla che arriva a Barella che si smarca bene, ma Silvestri compie un miracolo!

20' - Occasione Inter! Calhanoglu da calcio d'angolo, Ranocchia stacca e palla di pochissimo fuori!

17' - Ancora una volta Barella che prende palla dalla distanza e calcia col destro, ma a lato

14' - Dagli sviluppi di calcio d'angolo, Barella prende palla, ma calcia alto

12' - Contropiede con Correa che corre in profondità servito da Dzeko, cede palla a Barella che al posto di servire Dumfries solo in area prova la conclusione parata da Silvestri! Che occasione!

9' - Calhanoglu prova a servire Dumfries, la difesa dell'Udinese respinge. Di testa Brozovic serve Barella che prova al volo dalla distanza: palla di poco alta!

4' - Beto lavora il pallone e serve Molina che la mette in mezzo per Stryger Larsen che solo davanti ad Handanovic tira debolmente e centrale con il sinistro!

3' - Provano lo scambio Calhanoglu e Perisic, ma Becao lascia andare la palla sul fondo

1' - Partiti!

Inter news: la squadra nerazzurra è pronta a sfidare l'Udinese di mister Gotti.

Dopo la bella vittoria per 2-0 in casa dell'Empoli, l'Inter di Simone Inzaghi torna a giocare in casa a San Siro contro l'Udinese, contro una squadra che storicamente, e anche la scorsa stagione, ha sempre messo in difficoltà la squadra nerazzurra. Tante novità di formazione la squadra nerazzurra che, rispetto alla trasferta toscana, cambiano qualche uomo, soprattutto chi ha avuto un minutaggio maggiore rispetto ad altri. Qui di seguito vi diamo le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Correa.

All. Simone Inzaghi-

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytnick, Samir; Molina, Pereyra, Jajalo, Makengo, Stryger Larsen; Beto, Success.

All. Luca Gotti.