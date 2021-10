Live, Inter-Sheriff 0-0: Dimarco calcia alto di poco

17' - Ci prova Dimarco con il sinistro, palla alta di poco

15' - OCCASIONE INTER! Barella per Lautaro che premia l'inserimento di Dzeko, ma il bosniaco si fa bloccare dal portiere dello Sheriff

14' - OCCASIONE INTER! Dzeko lanciato in campo aperto, lancia a sua volta Dumfries che solo davanti al portiere si allunga troppo il pallone

12' - Ci prova lo Sheriff in contropiede, palla in angolo

10' - Bella combinazione Dimarco-Perisic-Dzeko, Sheriff che si rifugia in angolo

6' - Rischio Inter! Cross dalla sinistra per Castanaeda, Persic recupera in extremis

4' - Kolovos prova il destro, palla in angolo

2' - Barella serve Dzeko, fermato in angolo

1' - Partiti!

Inter-Sheriff: la partita di vitale importanza per l'Inter di Simone Inzaghi che, dopo la sconfitta in campionato contro la Lazio, torna in Champions League per raddrizzare la situazione di un gruppo che vede la squadra nerazzurra, almeno per il momento, nuovamente fuori dal girone. L'Inter se la vedrà contro la sorpresa di questo gruppo, ovvero la capolista Sheriff che, dopo aver battuto lo Shakhtar Donetsk e dopo aver sbancato il Santiago Bernabeu, vuole fare lo stesso anche a San Siro. Di seguito, ecco le formazioni ufficiali:

Inter (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 32 Dimarco; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 22 Vidal, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro

A disposizione: 21 Cordaz, 97 Radu, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 19 Correa, 33 D'Ambrosio, 36 Darmian, 95 Bastoni

Sheriff: (4-2-3-1) 1 Celeadnic; 13 Costanza, 2 Arboleda, 55 Dulanto, 15 Cristiano; 21 Addo, 31 Thill; 9 Traoré, 22 Kolovos, 10 Castañeda; 77 Bruno Souza All. Jurij Vernydub

A disposizione: 33 Pascenco, 6 Radeljic, 16 Julien, 18 Kyabou, 19 Cojocari, 20 Nikolov, 98 Cojocaru, 99 Yansane