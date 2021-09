Live, Inter-Real Madrid 0-1: l'arbitro fischia la fine della partita

92' - Finisce qui! Il Real batte una bella Inter che non meritava la sconfitta. Adesso lo Shakhtar il prossimo turno

90' - Due minuti di recupero

90' - Esce Vinicius ed entra Asensio

89' - GOL REAL MADRID! Camavinga, con un grande assist al volo, da palla a Rodrygo che batte Handanovic all'angolino basso

86' - OCCASIONE REAL! Contropiede dei blancos con Vinicius che riceve palla e tira a botta sicura, ma Skriniar mura alla grandissima

83' - Esce uno stanchissimo Barella, entra Vecino

80' - Esce Modric, entra Camavinga

78' - Cross di Valverde per la testa di Benzema, palla fuori di pochissimo, ma è fuorigioco

75' - Dimarco mette in mezzo. Il cross viene rimpallato e arriva a Dzeko che è in fuorigioco

67' - Dumfries va via da destra, mette in mezzo per Dzeko, miracolo di Alaba che devia in angolo

59' - Fallo di Alaba su Dzeko, l'arbitro tira fuori il cartellino giallo

57' - Vinicius salta Dumfries che poi recupera in angolo

54' - Doppio cambio Inter: entrano Dimarco e Dumfries per Darmian e Perisic

52' - OCCASIONE INTER! Cross di Calhanoglu da calcio d'angolo, Dzeko gira di testa, grande parata di Courtois!

50' - Benzema prova il dribbling su Skriniar che lo mura in angolo

46' - Inizia il secondo tempo

46' - Fine primo tempo. Buona Inter fino ad ora

45' - Un minuto di recupero

41' - OCCASIONE INTER! Barella crossa lungo per Perisic che la rimette in mezzo. Dzeko arriva dalle retrovie, ma Courtois para

37' - DOPPIA OCCASIONE INTER! Colpo di testa di Lautaro di poco a lato, poi Brozovic conclude pure fuori

36' - OCCASIONE REAL! Dagli sviluppi di un calcio d'angolo, Benzema di testa di poco a lato

34' - Perisic prova a metterla in mezzo, ma la difesa del Real controlla facilmente

27' - OCCASIONE REAL! Vazquez mette in mezzo, nessun nerazzurro la prende e Benzema non riesce ad indirizzare in porta

25' - Errore di Carvajal, Lautaro ne approfitta, ma poi lo spagnolo recupera

18' - OCCASIONE INTER! Contropiede Inter con Perisic che poi la mette in mezzo per Lautaro, ma respinge Courtois

16' - Punizione di Calhanoglu, testa di Perisic e palla ampiamente a lato

14' - Casemiro dalla distanza a giro, palla di poco a lato

11' - Cross di Brozovic, Perisic sfiora soltanto

8' - OCCASIONE INTER! Lautaro per Dzeko che tira addosso a Courtois. Sulla ribattuta di Skriniar, palla in angolo

5' - Occasione Inter: Barella lancia Lautaro che conclude debolmente

1' - Partiti!

Inter-Real Madrid: ci siamo. Inizia la super sfida di Champions League, prima partita del girone per i nerazzurri. L'obiettivo è quello di passare i gironi come ha sempre detto il tecnico, Simone Inzaghi.

INTER (3-5-2): Handanovic Skriniar De Vrij Bastoni Darmian Barella Brozovic Calhanoglu Perisic Lautaro Dzeko

A disposizione: 21 Cordaz, 97 Radu, 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 19 Correa, 22 Vidal, 32 Dimarco, 33 D'Ambrosio

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Alaba; Valverde, Casemiro, Modric; Vinicius, Benzema, Lucas Vazquez.

ARBITRO: Siebert (Ger).