Live, Inter-Napoli 0-0: l'arbitro fischia l'inizio della partita

1' - Partiti!

Inter news: manca poco per l'inizio del big match tra i nerazzurri ed il Napoli.

Una partita che, per l'Inter, vale molto più dei tre punti in palio. La squadra di Simone Inzaghi, infatti, non può fallire contro la squadra partenopea per evitare di perdere ulteriori punti dalla vetta, per staccare l'Atalanta che ha raggiunto i nerazzurri in classifica, per approfittare della sconfitta di ieri sera del Milan contro la Fiorentina ed anche per poter vincere il suo primo confronto diretto della stagione. Di contro il Napoli di Luciano Spalletti che vuole portare a casa i tre punti per essere la capolista in solitaria e, per quanto riguarda il tecnico di Certaldo, per avere una piccola vendetta nei confronti della sua ex squadra. Di seguito, le formazioni delle due squadre:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Correa.

All. Simone Inzaghi.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

All. Luciano Spalletti.