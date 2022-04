Live, Inter-Milan 2-0: finisce il primo tempo a San Siro

Primo tempo in cui l'Inter mostra i muscoli al Milan e va in vantaggio di due reti, grazie alla doppietta di Lautaro. Squadra di Inzaghi che ha saputo soffrire le sfuriate dei rossoneri e ha saputo colpire al momento giusto. Adesso servirà la stessa voglia anche nel secondo tempo per conquistare la finale

46' - Occasione Inter! Angolo di Calhanoglu, sfiora Lautaro e palla che lambisce il palo. Poi finisce il primo tempo

45' - Un minuto di recupero

40' - Lautaroooooooo! Correa serve il Toro in profondità e quest'ultimo batte Maignan col colpo sotto

39' - Occasione Milan! Leao mette in mezzo, la palla galleggia vicino alla linea e Perisic salva

36' - Occasione Inter! Dopo un batti e ribatti in area, prova Barella dalla distanza, ma va alto

34' - Cartellino giallo per Theo Hernandez

31' - Occasione Milan! Leao mette in mezzo per Tonali che tira col piattone, ma colpisce Giroud

30' - Occasione Milan! Saelemaekers prova dalla distanza, ma Handanovic fa una grande parata

27' - Occasione Milan! Darmian perde una brutta palla, Leao la conquista, salta Skriniar, ma Handanovic lo mura in angolo

14' - Occasione Inter! Skriniar recupera palla e serve Barella. Il 23 da palla a Calhanoglu il cui tiro è deviato

11' - Occasione Milan! Bello scambio Giroud-Kessiè. L'ivoriano è libero di calciare, ma lo fa sull'esterno rete

3' - Lautaroooooooo! Gran gol dell'argentino! Giro palla tra Barella e Darmian che la mette in mezzo per il Toro che al volo mette all'incrocio

1' - Inizia la partita a San Siro

Inter-Milan, manca pochissimo al derby di Coppa Italia.

Due squadra che stanno battagliando per gli obiettivi principali fin da inizio stagione e che stasera si scontreranno l'una contro l'altra nella meravigliosa cornice dello stadio San Siro. Inter e Milan daranno vita ad un nuovo duello, valevole per la gara di ritorno di Coppa Italia, dopo che l'andata è finita con il risultato di 0-0, per provare a raggiungere la finale ed aggiundicarsi il trofeo. La squadra di Stefano Pioli, capolista in Serie A, viene dall'incoraggiante vittoria contro il Genoa e vuole continuare la propria imbattibilità nei derby di questa stagione, mentre quella di Inzaghi, deve vendicare la brutta sconfitta del derby di campionato e avrà come unico risultato quello della vittoria, vista la regola dei gol fuori casa.

Intanto, di seguito, ecco le scelte dei due allenatori:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Correa.

All. Simone Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemakers, Kessiè, Rafael Leao; Giroud.

All. Stefano Pioli.