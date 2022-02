Live, Inter-Milan 0-0: errore clamoroso di Dumfries davanti a Maignan

27' - Occasione Inter! Dumfries a tu per tu con Maignan si fa parare il pallone. Cosa ha sbagliato!

25' - Occasione Inter! Dzeko mette in mezzo per Lautaro che addomestica per l'accorrente Barella il cui destro finisce fuori di poco

20' - Cartellino giallo per Romagnoli per fallo su Dzeko

10' - Occasione Inter! Brozovic prova la botta, ma Maignan compie un miracolo!

9' - Annullato il gol all'Inter! Calhanoglu serve Perisic sulla sinistra. Il croato la mette bene in mezzo per Dumfries che colpisce di testa a rete. Ma Perisic era in fuorigioco.

3' - Calabria prova il cross in mezzo, la palla è deviata e finisce di poco alta

1' - Partiti!

Inter-Milan, mancano ancora pochi minuti all'inizio della partita.

E' il giorno del derby di Milano, tra due squadre che anche in questa stagione si sfidano per la vittoria finale dello scudetto e che, in questo momento si trovano prima e seconda in classifica. L'Inter di Simone Inzaghi si trova a dover fare a meno dell'assenza a causa di un affaticamento muscolare del neo-acquisto Felipe Caicedo, oltre che di quella di Robin Gosens e di Joaquin Correa. Defezioni anche per Stefano Pioli che dovrà rinunciare ad Ante Rebic e Zlatan Ibrahimovic, mentre ritrova un totem come Tomori, anche soltanto per la panchina. I nerazzurri dovranno fare molta attenzione se vorranno portare a casa i tre punti, perchè il Milan ha tutto da perdere visti i 4 punti di distacco con una partita in meno. Di seguito, le formazioni ufficiali delle due squadre:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.

All. Simone Inzaghi.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemakers, Kessiè, Rafael Leao; Giroud.

All. Stefano Pioli.