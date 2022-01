Live, Inter-Lazio 2-1: ultimi cambi con Vidal-Dimarco per Barella-Perisic

82' - Ultimi cambi per Inzaghi: dentro Vidal e Dimarco, fuori Barella e Perisic

80' - Sarri inserisce Lazzari per Hysaj

76' - Cambio per l'Inter: fuori Dumfries, dentro Darmian

73' - Doppio cambio per Inzaghi: fuori Sanchez-Lautaro, dentro Correa-Dzeko

71' - Ammonizione per Radu e Zaccagni per i falli su Dumfries e Barella

68' - Doppio cambio per la Lazio: fuori Basic e Cataldi, dentro Luis Alberto e Lucas Leiva

66' - Skriniarrrrr!!!!! Punizione di Sanchez, palla per Bastoni che crossa al centro dove arriva lo slovacco che insacca per il raddoppio nerazzurro!

64' - Sugli sviluppi dell'azione doppia occasione per i nerazzurri! Prima Dumfries, fermato da Strakosha, poi Perisic bloccato sulla linea da Luiz Felipe

63' - Occasione Inter con Sanchez da calcio di punizione! Il cileno viene bloccato da un intervento di Strakosha che smanaccia

59' - Cambio Lazio: fuori Felipe Anderson, dentro Zaccagni

55' - Ancora Bastoni da fuori, palla alta

54' - Ammonizione per Basic

52' - Occasione Lazio con Anderson che mette in mezzo, ma Milinkovic non riesce ad impattare

46' - Perisic in mezzo, ma Barella arriva tardi e non impatta

45' - Immobile di testa, Handanovic blocca

45' - Si riparte!

Frazione confusa per gli uomini di Inzaghi che prima si portano in vantaggio con un gran gol di Bastoni, ma con un errore della coppia Skriniar-de Vrij, e l'uscita errata di Handanovic, concedono ad Immobile la palla del pareggio.

45' + 1' - Intervallo

45' - Un minuto di recupero

40' - Ammonito Luiz Felipe per la Lazio

39' - Handanovic blocca il tentativo di Pedro

34' - Pareggio della Lazio con Immobile! Errore della retroguardia nerazzurra

29' - Bastoniiiiii! Sugli sviluppi del corner la retroguardia della Lazio allontana, sulla palla si avventa il numero 95 che calcia da fuori area nell'angolino basso alla destra di Strakosha e porta in vantaggio i nerazzurri!

28' - Miracolo di Strakosha su girata al volo, su assist di Dumfries, di Lautaro!

23' - Perisic mette in mezzo, la difesa biancoceleste allontana. Sulla ribattuta arriva Sanchez al volo che però calcia alto

17' - Gol annullato dal VAR per posizione di fuorigioco di Lautaro Martinez sul lancio di Sanchez

17' - Lautarooooooo! Imbucata perfetta di Sanchez che trova l'argentino tra le linee il quale freddo davanti a Strakosha infila in porta! Vantaggio Inter!

14' - Occasione Inter con Barella che crossa per Perisic che di testa però mette alto sopra la traversa!

13' - Cross al centro di Sanchez, Radu allunga di testa ma Dumfries non ne approfitta e fa finire la sfera sul fondo

7' - Si porta avanti l'Inter con il recupero di Brozovic ma sia lui che Lautaro vengono ribattuti

5' - Perisic mette in mezzo, ma sia Lautaro che Sanchez non ci arrivano

2' - Grande apertura di de Vrij per Perisic che si accentra appoggiando per Barella che tenta con l'esterno, ma viene ribattuto

1' - Pairetto fischia il calcio d'inizio: si parte!

Inter-Lazio, manca poco al fischio d'inizio: segui con noi la diretta testuale del match!

Torna finalmente in campo l'Inter che tra poco affronterà la Lazio di Maurizio Sarri unica avversaria che, nel girone d'andata, è riuscita a fermare - sconfiggendola - la formazione di Inzaghi. Quasi formazione tipo per i nerazzurri che vedono solo Gagliardini al posto di Calhanoglu - il turco sconta quest'oggi la squalifica visto che il match contro il Bologna non c'è stato - e Sanchez al posto di Dzeko che, nonostante il recupero, partirà dalla panchina. Sarri senza Acerbi in difesa, con Radu al suo posto.

Di seguito le formazioni ufficiali (recupera qui l'articolo completo)

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lautaro, Sanchez.

All. Simone Inzaghi

Lazio (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Radu, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

All. Maurizio Sarri

Arbitro: Pairetto

Assistenti: Bercigli e Berti

Quarto Uomo: Serra

VAR: Aureliano

AVAR: Bresmes