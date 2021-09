Live, Inter-Atalanta 1-1: pareggia i conti Malinovsky!

30' - GOL ATALANTA! La pressione dei bergamaschi viene premiata con Malinovsky che porta il risultato di nuovo in parità

26' - Adesso preme l'Atalanta. Pessima prova il tiro, ma Brozovic si immola e salva il vantaggio Inter. Pericolosissima la Dea!

25' - OCCASIONISSIMA ATALANTA! Zapata protegge palla al limite dell'area e cede a De Roon che di destro manda la palla a fil di palo!

21' - Palomino trattiene Dzeko al limite dell'area. Giallo per lui

17' - Dopo un angolo, Malinovsky prova il sinistro dalla distanza, la palla esce di poco a lato

11' - Ammonito Bastoni per fallo su Pessina

10' - OCCASIONE INTER! Scambio Lautaro-Dzeko che controlla male dentro l'area. C'era libero Perisic che avrebbe insaccato a porta vuota

8' - Ci prova Malinovsky da fuori, ma la palla va fuori

5' - GOL! GOL! GOL! LAUTARO! Dzeko tiene palla caparbiamente e allarga per Darmian. L'esterno passa a Barella che la mette in mezzo per un liberissimo Lautaro che al volo segna uno splendido gol! Vantaggio Inter!

3' - OCCASIONE INTER! Darmian la mette in mezzo, la difesa bergamasca respinge, Dzeko al volo di pochissimo a lato!

1' - Partiti!

Partita di cartello, quest'oggi, a partire dalle 18, per l'Inter di Simone Inzaghi che, dopo la grande vittoria in rimonta contro la Fiorentina, si troverà davanti un'Atalanta affamata di punti e con un Gasperini che, come oramai consuetudini, vorrà battere la squadra nerazzurra, soprattutto dopo il suo addio. Una gara che sarà piena di insidie ed un vero e proprio scontro diretto per i vertici della classifica.

Di seguito, le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro;

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovsky, Pessina; Zapata.