LIVE - I sorteggi della fase a gironi della Champions League

Alle ore 18:00, a Montecarlo al Grimaldi Forum, andranno in scena i sorteggi di Champions League. L’Inter si trova attualmente in terza fascia.

Leonel Messi premiato come miglior attaccante:

Frankie De Jong premiato come miglior centrocampista: "E' stato un viaggio incredibile per l'Ajax. Non so come abbiamo fatto nella scorsa stagione, ma avevamo tanto talento in campo. Se combini queste cose insieme, arrivano i risultati"

Virgili Van Dijk vince il premio come miglior difensore della scorsa Champions League. Le sue parole: “Ovviamente ho goduto delle mie vacanze e ho cominciato a pensare davvero cosa abbiamo fatto soltanto quando ci siamo fermati. La stagione è ricominciata e vogliamo competere per questa Coppa. Lotteremo e daremo tutto, anche se ci sono tante squadre fortissime. Proveremo a essere alla finale di Istanbul".

Alisson Becker vince il premio come miglior portiere della scorsa Champions League. Le sue parole: “Da bambino sognavo di vincere la Champions. Tutti sognano di vincerla da piccoli. Da quando ho iniziato la carriera è stato un obiettivo per me la Champions. E' una cosa di cui sono grato alla mia famiglia, a me e ai miei compagni. Spero ne arrivino altri trofei"

Anche Petr Cech ora sul palo. Le sue parole: "Amo lo sport, la musica. Anche se la mia carriera da professionista era in momento che finisse, io voglio fare sport. L'hockey mi tiene in un gruppo. E poi suono la batteria, per me è bellissimo. Un sentimento che tira fuori tutto"

Wesley Sneijder sul palco, sarà lui ad estrarre le palline insieme a Petr Cech. Le dichiarazioni dell’olandese: "La decisione di ritirarmi è stata difficile. Puoi ritirarti solo una volta, poi non puoi tornare più indietro. Credo di averlo fatto nel momento giusto. Ora cerco di lavorare con i giovani per aiutarli nel loro sviluppo. Voglio esserci per loro"

Eric Cantona vince l'Uefa President's Award. Le sue parole: “Penso a cosa siamo per i ragazzi. Siamo quasi degli dei. Senza la scienza, non saremmo però in grado di vivere in questo mondo, di essere quello che siamo. Io penso che il mondo sia pieno di incidenti, crimini che uccidono le persone. I crimini e le guerre continueranno. Ma io amo il calcio"

GRUPPO A: PSG, Real Madrid, Brugge, Galatasaray

GRUPPO B: Bayern Monaco, Tottenham, Olimpiacos, Stella Rossa

GRUPPO C: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagabria, Atalanta

GRUPPO D: Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Mosca

GRUPPO E: Liverpool, Napoli, Salisburgo, Genk

GRUPPO F: Barcellona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Praga

GRUPPO G: Zenit, Benfica, Lione, Lipsia

GRUPPO H: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille

Prima fascia: Liverpool, Chelsea, Barcellona, Juventus, Manchester City, Bayern Monaco, PSG, Zenit

Seconda fascia: Borussia Dortmund, Real Madrid, Atletico Madrid, Shakhtar, Napoli, Tottenham, Benfica, Ajax

Terza fascia: Bayer Leverkusen, Inter, Olympiakos, Valencia, Dinamo Zagabria, RB Salisburgo, Lione, Bruges

Quarta fascia: Lokomotiv Mosca, Genk, Lipsia, Galatasaray, Stella Rossa, Atalanta, Lille, Slavia Praga