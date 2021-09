Live, Fiorentina-Inter 1-0: finisce il primo tempo. Inter inesistente

FINISCE IL PRIMO TEMPO - Inter inesistente, che non è entrata in campo con la testa. La Fiorentina gioca benissimo e mette alle corde i nerazzurri. Vantaggio meritatissimo che sarebbe potuto essere più largo.

45' - Scambio nello stratto tra Perisic e Calhanoglu. Il turco scivola e manda altissimo

41' - Perisic premia Brozovic sulla sinistra, il croato crossa per Lautaro che spara alle stelle

38' - Lautaro prova il fraseggio con Dzeko, ma esce Dragowski

33' - Nico Gonzalez ci prova dalla distanza, blocca senza problemi Handanovic

29' - Prima occasione Inter! Calhanoglu batte il calcio di punizione, ma Dragowski vola e manda in angolo!

27' - Punizione per l'Inter dal limite dell'area

23' - GOL FIORENTINA! Skriniar buca l'intervento su lancio di Biraghi, Nico Gonzalez scappa via e la mette bassa per Sottil che firma il vantaggio Viola

20' - Altra occasione per la Fiorentina con Nico Gonzalez che ruba palla a Barella, parte palla al piede, la cede a Vlahovic che a sua volta scarica per Duncan. L'ex Inter tira un missile indirizzato all'incrocio che va fuori di poco

17' - Ammonito Skriniar per un fallo su Nico Gonzalez. Punizione da posizione molto pericolosa per la Fiorentina!

15' - Tiro dalla distanza di Biraghi, Handanovic vola a salvare il risultato! Dominio Viola!

11' - Ancora un miracolo di Handanovic su Dusan Vlahovic questa volta! Partita molto complicata per la squadra nerazzurra

7' - Ci prova Barella da fuori area, ma la palla viene deviata in angolo

5' - Partita decisamente meglio la Fiorentina. Inter troppo attendista

2' - Subito occasione per la Fiorentina! Vlahovic ruba palla, passa in avanti per Nico Gonzalez e Handanovic salva tuffandosi in avanti sull'argentino

1' - Inizia il match!

Dopo la roboante vittoria di sabato scorso contro il Bologna per 6-1, l'Inter si appresta ad affrontare il primo scontro diretto della sua stagione. La partita contro la Fiorentina di questa sera, sarà un buon indicatore per capire a che punto è la squadra di Simone Inzaghi e quali aspetti saranno da migliorare.

Intanto, di seguito, ecco le formazioni ufficiali:

Fiorentina: Dragowski; Benassi, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Sottil, Vlahovic, Gonzalez;

All. Vincenzo Italiano.

Inter: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro;

All. Simone Inzaghi.