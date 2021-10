Live, Empoli-Inter 0-1: palo di Gagliardini! Ammonito Brozovic

63' - Vicario! Grande parata del portiere dell'Empoli che ferma, ad una mano, il tentativo di testa di Lautaro Martinez su cross di Barella

60' - Ci prova Pinamonti, ma la palla finisce alta sopra la traversa

59' - Punizione al limite per l'Empoli ed ammonizione per Brozovic

58' - Palo di Gaglairdini! Cross di Darmian, inserimento del centrocampista che colpisce con sicurezza di testa ma il palo dice no!

57' - Sostituzione Empoli con Haas che subentra a Bajrami

55' - Azione avvolgente dell'Inter con Darmian che rientra e calcia, vicario respinge, e Sanchez appoggia a porta vuota. Il gioco però viene fermato per fuorigioco del cileno

53' - A seguito del contrasto Barella rimane dolorante alla spalla destra

52' - Rosso diretto per Ricci che colpisce in ritardo Barella

51' - Dopo il tentativo di Cutrone, De Vrij manda in angolo

47' - Sanchez di testa! Vicario blocca sulla linea

45' - Chiffi fischia la ripresa! Si ricomincia!

Una buona Inter che, dopo un inizio in salita con alcuni attacchi dell'Empoli, ha preso in mano il gioco con Brozovic ed ha iniziato a creare diverse occasioni. Fantastico l'inserimento da dietro di D'Ambrosio che permette ai nerazzurri di essere in vantaggio all'intervallo. Primo gol per lui alla prima da titolare in questa stagione.

45' - Chiffi fischia l'intervallo! Tutti negli spogliatoi!

45' - Lautaro in girata, ma Vicario blocca!

45' - Azione insistita dell'Inter con Sanchez che però perde il tempo e spreca un'ottima azione

44' - Palo di Barella! il centrocampista però era in fuorigioco

42' - Ci prova Parisi, ma De Vrij blocca

41' - L'Inter cerca di gestire il vantaggio

33' - D'Ambrosiooooooo! Il difensore si va vedere in avanti, uno due con Sanchez, e colpo di testa a battere Vicario! Vantaggio nerazzurro!

31' - Rinvio sbagliato di Handanovic che permette la ripartenza dell'Empoli con Bajrami che però viene fermato in area da D'Ambrosio. Alcune proteste per l'intervento del difensore nerazzurro, ma Chiffi valuta tutto regolare

28' - Ammonizione per Luperto che strattona Sanchez, punizione per l'Inter

23' - Sugli sviluppi della punizione Bajrami va tagliato sul secondo palo, la palla però finisce fuori sul fondo

23' - Ammonizione per De Vrij per un tocco di mano

22' - Sugli sviluppi schema per liberare Dimarco che calcia da fuori area, Vicario tocca e manda in angolo

22' - Punizione per l'Inter, intervento di Bajrami su Brozovic

18' - Occasione Empoli! Sugli sviluppi Luperto stoppa e colpisce di sicurezza, D'Ambrosio salva l'Inter mandando in angolo

18' - Ripartenza Empoli, angolo per i toscani

16' - Prova il cross Barella, Vicario interviene prontamente

13' - Occasione Empoli! Stojanovic da fuori, Handanovic reattivo manda in angolo

9' - Barella dal limite destro dell'area, palla alta

7' - Occasione Inter! Sugli sviluppi della punizione, dopo che la palla è andata in angolo, ci prova D'Ambrosio di testa ma la palla è lenta e viene bloccata da Vicario

6' - Punizione in attacco per l'Inter, fallo su Sanchez

4' - Azione insistita dell'Inter in fase d'attacco

1' - Calcio d'angolo per l'Empoli, Cutrone di testa manda fuori

1' - L'arbitro Chiffi fischia il calcio d'inizio della partita!

Inter news: mancano pochissimi minuti al fischio d'inizio della partita contro l'Empoli.

Sorprende tutti mister Simone Inzaghi con le proprie scelte di formazione in vista di questo match. A riposo Edin Dzeko che verrà sostituito da Alexis Sanchez pronto al debutto dal primo minuto in questa stagione. Grandissima occasione per il cileno che non rappresenta l'unica novità di formazione. Infatti anche in mediana ed in difesa il mister ha deciso di effettuare delle sostituzioni rispetto all'ultimo match contro la Juventus (recupera qui le pagelle della partita). Spazio dunque per Danilo D'Ambrosio al posto di Skriniar e per Gagliardini che prende il posto di Calhanoglu. Sugli esterni agiranno Darmian, confermato, e Dimarco al posto di Perisic. In panchina Dumfries (leggi qui il retroscena sull'olandese). Disponibili, tra le riserve, Joaquin Correa ed Arturo Vidal.

Formazione tipo invece per Aurelio Andreazzoli che si affida al consueto 4-3-1-2 con la coppia d'attacco formata da Cutrone e dall'ex nerazzurro Pinamonti autore di una doppietta nell'ultimo match contro la Salernitana. In mediana spazio alla fantasia di Bajrami a supporto del reparto offensivo.

Le formazioni ufficiali:

Empoli (4-3-1-2): 13 Vicario; 30 Stojanovic, 33 Luperto, 34 Ismajli, 65 Parisi; 27 Zurkowski, 28 Ricci, 25 Bandinelli; 10 Bajrami; 9 Cutrone, 99 Pinamonti

A disposizione: 1 Ujkani, 3 Marchizza, 5 Stulac, 7 Mancuso, 8 Henderson, 19 La Mantia, 20 Fiamozzi, 23 Asllani, 26 Tonelli, 32 Haas, 35 Baldanzi, 42 Viti

Allenatore: Aurelio Andreazzoli.

Inter (3-5-2): 1 Handanovic; 33 D'Ambrosio, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 32 Dimarco; 10 Lautaro, 7 Sanchez

A disposizione: 97 Radu, 2 Dumfries, 8 Vecino, 9 Dzeko, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 14 Perisic, 19 Correa, 20 Calhanoglu, 22 Vidal, 37 Skriniar

Allenatore: Simone Inzaghi

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Valeriani, Mastrodonato

Quarto Uomo: Di Martino

VAR: Valeri

Assistente VAR: Galetto