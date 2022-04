Live, Bologna-Inter 1-1: finisce il primo tempo al Dall'Ara

Inter dai due volti nel primo tempo: prima parte di partita fatta di gran calcio, complice anche il supergol di Perisic, seconda parte, dopo il pari di Arnautovic, fatta di troppa frenesia e nervosismo. La squadra di Inzaghi dovrà trovare più rapidità di manovra se vorrà prendersi i tre punti contro una squadra che si chiude bene e riparte meglio. Bisogna ritrovare più tranquillità nelle giocate. Grandissima partita del grande ex Marko Arnautovic, oltre al gol.

49' - Finisce il primo tempo

45' - Concessi quattro minuti di recupero

32' - Occasione Inter! Perisic salta De Silvestri e mette in mezzo per Dumfries il cui colpo di testa va alto

28' - Gol Bologna! Cross di Barrow in area, Arnautovic stacca su Dimarco e insacca di testa

25' - Occasione Inter! Uno due di Skriniar con Calhonoglu. Lo slovacco avanza e calcia di sinistro, ma la palla è fuori

17' - Occasione Inter! Calhanoglu serve Dumfries che crossa sul primo palo per Lautaro, ma il suo tiro va di poco a lato

8' - Occasione Inter! Correa converge, cede palla a Dimarco il cui tiro è parato da Skorupski. Sulla ribattuta, Lautaro spara alto

3' - Periiiiisiiiic! Il croato fa un'azione da fuoriclasse, con un tunnel ad un difensore e sinistro secco all'incrocio

1' - Comincia la partita allo stadio Dall'Ara

Bologna-Inter, ancora pochi istanti alla partita del Dall'Ara.

Una gara che ha vissuto di tantissimi veleni nei mesi passati, visto il rinvio del 6 gennaio e i ricorsi effettuati, ma che adesso, finalmente, si giocherà sul campo. La partita dello stadio Dall'Ara è un crocevia importante tra l'Inter e il secondo scudetto consecutivo, soprattutto perchè i nerazzurri, in caso di vittoria, supererebbero il Milan capolista e andrebbero, quindi, soli in testa alla classifica. Di contro, un Bologna che nelle ultime settimane sta dimostrando di essere squadra vera anche senza il proprio allenatore in panchina, ottenendo grandi risultati e fermando grandi squadre come il Milan e la Juventus. Per questo, gli emiliani, già salvi da tempo, hanno tutta l'intenzione di mettere i bastoni tra le ruote alla squadra di Inzaghi e poter festeggiare i tre punti contro una grande.

Di seguito, le scelte dei due allenatori:

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Schouten, Soriano, Hickey; Arnautovic, Barrow.

All. Sinisa Mihajlovic (in panchina, l'allenatore in seconda Emilio De Leo).

INTER (3-5-2): Radu; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Correa.

All. Simone Inzaghi.