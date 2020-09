(LIVE) Benevento-Inter, la conferenza stampa di Antonio Conte

Domani alle ore 18:00 i nerazzurri affronteranno in trasferta il Benevento per il recupero della prima giornata di campionato. Antonio Conte è intervenuto come di consueto alla vigilia del match in conferenza stampa, ecco di seguito riportate le sue parole:

“Una gara sicuramente tosta sotto tutti i punti di vista. L'anno scorso loro hanno fatto un torneo importante, vincendolo con grande anticipo, hanno un allenatore che è per tanti anni è stato mio compagno e sta facendo bene. Son contento per Pippo, la sua squadra ha dimostrato carattere, di essere squadra vincendo un match meritato. Serve grande attenzione"

“Sente di avere in mano la fuori serie giusta per fare un bel campionato? - "Penso che rispetto all'anno scorso sono andati via alcuni giocatori e altri sono arrivati o rientrati dai prestiti. Numericamente in mezzo al campo, considerando i tanti infortuni della scorsa stagione e penso soprattutto a Sensi, oltre che Barella e Gagliardini, siamo più protetti. Penso sia un aspetto importante di fronte a una stagione anomala che ci apprestiamo ad affrontare. Ora ce li ho tutti a disposizione e spero lo rimangano nel tempo"

"Polemiche per le 5 sostituzioni? Non voglio fare polemiche. Ci sono dei regolamenti e persone addette a farli. Noi ci adeguiamo come fatto dopo il lockdown. Mercato? Da un punto di vista del mercato è giusto che rispondano i dirigenti. Tutti gli allenatori non vedono l'ora che si chiuda il mercato perché è inevitabile che fino a quando resta aperto, vera o falsa, le notizie possono minare la serenità dei calciatori"

"Difficoltà difensive contro la Fiorentina? A me la gara è piaciuta molto e l'ho detto anche ai ragazzi. Offensivamente abbiamo giocato un bel calcio, difensivamente siamo stati aggressivi. Non ci siamo fatti trovare equilibrati in alcune circostanze, poi più creiamo alternative davanti e meno saremo prevedibili. Non c'entrano le assenze, sabato mi sono divertito. Inevitabilmente dovremo migliorare, ma anche all'estero Manchester City e Bayern prendono tanti gol perché propongono un calcio offensivo. Così si rischia. Continueremo a proporre il nostro calcio che è divertente, stando comunque più attenti dietro".

"Alterneremo le soluzioni con i tre centrocampisti, sia con il vertice basso, sia con il trequartista. Non dimentichiamo che l'anno scorso abbiamo segnato 111 gol e questo dimostra quanto giochiamo a trazione offensiva. Non so quante altre squadre nel mondo giocano con due ali, un trequartista e due punte: questo assetto porta tanti vantaggi, ma allo stesso tempo richiede grande attenzione nell'occupare le giuste zone del campo a palla persa. Contro la Fiorentina abbiamo provato diverse opzioni"