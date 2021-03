Lituania-Italia, Mancini fa turnover: un solo interista titolare

Questa sera alle 20:45 andrà in scena allo stadio LFF di Vlinius il match Lituania-Italia, valido per la terza giornata del girone C della qualificazione ai mondiali di Qatar 2022. Gli azzurri sono reduci da due vittorie contro Irlanda del Nord e Bulgaria e sono attualmente al comando del girone a punteggio pieno insieme alla Svizzera.

Secondo quanto riportato dal giornalista Roberto Maida del Corriere dello Sport su Twitter,Roberto Mancini sembrerebbe intenzionato a fare un ampio turnover per il match di questa sera. Solito 4-3-3 con Sirigu in porta, al centro della difesa Acerbi e il nerazzurro Bastoni.

Sulla fascia destra ci sarà il debutto per l’atalantino Toloi mentre sulla corsia opposta confermato Emerson Palmieri.In mediana Locatelli, con Pellegrini e Pessina. In attacco torna titolare Immobile con Chiesa e Bernardeschi. Undici praticamente già deciso, ma attenzione alle condizioni di Pellegrini, che ha rimediato una contusione nell'allenamento di rifinitura di ieri. Le sue condizioni verranno nuovamente valutate nelle prossime ore, nel caso in cui non dovesse farcela toccherà a Barella prendere il suo posto.

Italia (4-3-3): Sirigu; Toloi, Acerbi, Bastoni, Emerson; Pellegrini, Locatelli, Pessina; Chiesa, Immobile, Bernardeschi.