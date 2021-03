Lituania-Italia, Mancini: “Ci saranno 4-5 cambi. Il collettivo è la nostra forza”

A poche ore dal fischio d’inizio del match Lituania-Italia, il commissario tecnico Roberto Mancini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai di Rai Sport in cui ha presentato il match e confermato il turnover. Ecco le sue parole:

“Sicuramente ci saranno 4-5 cambi. Giocheremo in un campetto di periferia ma tutti noi siamo cresciuti e abbiamo iniziato lì e ci adatteremo subito. Mi preoccupa che siamo alla terza partita in una settimana e siamo un po' stanchi anche per gli spostamenti, per i viaggi”.

“Stiamo crescendo e migliorando, credo che il collettivo sia la nostra forza; si è creato un ottimo spirito di squadra è importante. Spero che il futuro della Nazionale sia bellissimo e pieno di successi e che il calcio italiano possa tornare alla normalità, c’è bisogno del pubblico”, ha concluso.