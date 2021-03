Lituania-Italia 0-2. Sensi entra e porta a Mancini il 25esimo risultato utile consecutivo

Gli azzurri vincono contro la Lituania per 2-0. Sensi entra e subito dopo sblocca la partita. Sul finale chiude la gara Immobile dagli undici metri.

La Nazionale fa 3 su 3 e chiude la sosta nel modo migliore possibile. Mancini raggiunge i 25 risultati utili consecutivi eguagliando l'ex ct azzurro, campione del mondo, Lippi. Un merito che divide volentieri con Sensi che al 46' entra e nel giro di un minuto segna il gol del vantaggio. Un gol importante che sblocca una gara molto chiusa e difficile.

E non solo la nazionale ne gioisce. L'Inter, e Conte, saranno certamente contenti della prestazione messa in campo stasera dal centrocampista. Il giocatore ha dato proprio l'impressione di essere rinato. A questo punto non si esclude che possa diventare l'asso nella manica dei nerazzurri per lo sprint finale verso lo scudetto che li attende.