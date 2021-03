Lite Lukaku-Ibrahimovic, indagine chiusa:"Patteggiamento per la sanzione"

Lo scontro tra Lukaku e Ibrahimovic, durante il derby di Coppa Italia, che è diventato anche un murales all'esterno di San Siro, ha dato vita a un'indagine che si è chiusa proprio oggi.

Come riportato da Sky Sport, cade ogni ipotesi di razzismo nei confronti di Ibrahimovic, riscontrata dunque solamente l'antisportività. Possibile solamente una multa per entrambi, in virtù del fatto che con il patteggiamento la pena si riduce.

La nota dell'ANSA

"Comportamento antisportivo dei giocatori, con responsabilità oggettiva dei club: sono le accuse con le quali si e' chiusa l'indagine della procura Figc nei confronti di Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku per la lite nel derby Inter-Milan del 26 gennaio scorso, valido per la Coppa Italia. Lo apprende l'ANSA.

Nella giornata di oggi è stata recapitata agli interessati la comunicazione di chiusura indagine, da cui emerge il comportamento antisportivo dei due calciatori, con responsabilità oggettiva dei club. Prima del deferimento giocatori e club potranno patteggiare una sanzione ridotta, come previsto dal codice di giustizia sportiva (ANSA)".