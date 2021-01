Lite Lukaku-Ibrahimovic, arriva la decisione del Giudice Sportivo

La lite tra Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic nei minuti finali del derby di Coppa Italia continua a far discutere. Tra i due sono volate parole forte che hanno rischiato di scatenare una vera e propria rissa.

Il centravanti rossonero, in particolare, è stato addirittura accusato di aver usato alcune espressioni razziste nel corso dello scontro. Quest’oggi si è espresso sulla situazione il Giudice Sportivo, che ha deciso di non dare nessuna punizione extra o sanzione più pesante a entrambi i giocatori, valutando l’accaduto come un normale episodio di campo.

Il rossonero è stato quindi squalificato per una sola giornata a causa dell’espulsione per doppia ammonizione; mentre il belga sconterà una giornata dato che era diffidato ed ha ricevuto il cartellino giallo in occasione della lite. Romelu Lukaku salterà dunque la sfida di andata della semifinale contro la Juventus e tornerà regolarmente a disposizione per il match di ritorno.