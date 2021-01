Lite Ibrahimovic Lukaku, a fare chiarezza ci pensa Maldini

Quello del "battibecco" tutt'altro che pacato da Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku, è stato probabilmente uno degli episodi chiave che hanno indirizzato il passaggio alla Semifinale di Coppa Italia in favore dei nerazzurri.

Dopo l'ammonizione rimediata in quel frangente per difendere Alessio Romagnoli infatti, il fuoriclasse svedese si è procurato un secondo cartellino giallo per un'entrata scomposta ai danni di Aleksandar Kolarov. Da lì in poi il calo (lecito) della squadra rossonera.

A fare chiarezza a riguardo, ci ha pensato il Direttore dell'Area Tecnica rossonera Paolo Maldini ai microfoni di Sky Sport prima della trasferta bolognese. L'ex n°3 milanista, ha affermato che il razzismo non ha nulla a che vedere con Ibrahimovic e che il Milan prenderà difenderà il proprio giocatore in ogni modo.