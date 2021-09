Lista Champions, Inter: tifosi spiazzati. 'L'escluso che non ti aspetti'

Champions, Inter: Simone Inzaghi ha presentato la lista dei giocatori per la prima fase della massima competizione europea che inizierà, mercoledì 15 settembre, a San Siro contro il Real Madrid. Nelle scelte c'è un escluso che nessuno si aspettava alla vigilia, anzi.

"Dei 27 giocatori attualmente in rosa, il tecnico nerazzurro ha potuto indicare solo 24 elementi rispetto ai 25 concessi dal regolamento. Tra questi, infatti, almeno otto devono provenire dal vivaio: quattro dal settore giovanile nerazzurro (con almeno tre stagioni di militanza tra i 15 e i 21 anni d’età) e altri quattro dal vivaio nazionale. Essendo solo tre i giocatori attualmente in rosa appartenenti alla prima categoria (Cordaz, Radu e Dimarco), Inzaghi - spiega la Gazzetta dello Sport tramite il suo sito internet - ha dovuto rinunciare a uno slot. Considerata l’indisponibilità di Eriksen, i cui tempi di recupero sono ancora incerti e indefiniti, e il lungo infortunio di Brazao (out per almeno sei mesi per la rottura dei legamenti), si è dovuto dunque procedere ad un ulteriore taglio per completare la rosa di 24 che prenderà parte alla prima fase di Champions". E quindi chi è l'escluso che non ti aspetti? Martin Satriano, il giocatore che si è messo in mostra nel pre-campionato ed è subito entrato nel cuore e nei sogni dei tifosi dell'Inter. "Da gennaio, per l’eventuale seconda fase, sarà possibile effettuare eventuali correzioni" ricorda il quotidiano sportivo.

Ecco dunque la lista completa.

Portieri: Handanovic, Radu e Cordaz

Difensori: Skriniar, De Vrij, Bastoni, D’Ambrosio, Darmian, Dimarco, Dumfries, Kolarov, Ranocchia

Centrocampisti: Barella, Brozovic, Vidal, Calhanoglu, Perisic, Sensi, Gagliardini, Vecino

Attaccanti: Lautaro Martinez, Dzeko, Correa, Sanchez