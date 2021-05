Lippi: “Conte ha fatto un buon lavoro. Servono 3-4 giocatori per la Champions”

Marcello Lippi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di tuttomercatoweb.com in cui ha parlato della lotta Champions e di Antonio Conte, suo ex giocatore nella Juventus che ha appena vinto lo scudetto con l’Inter:

“Conte ha fatto un gran lavoro, bravo Antonio. Mi auguro che l'Inter possa ancora andare avanti con lui e spero che con 3-4 giocatori completino la rosa e facciano una bella Champions".

“Lotta Champions? Mancano quattro partite alla fine, saranno abbastanza decisive. E' una lotta entusiasmante in cui è ancora tutto aperto. I punti naturalmente ora pesano. In questo turno ci saranno due gare molto importanti: Juve-Milan per la lotta Champions e Benevento-Cagliari per la lotta salvezza. Possono essere decisive. E' chiaro che se pareggiano tutto è ancora possibile. Juventus in Champions? Dipende da loro”