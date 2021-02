Lippi a TMW Radio: "Il calciatore italiano più forte gioca nell'Inter"

Marcello Lippi è intervenuto quest'oggi ai microfoni di TMW Radio e, nel corso dell'intervista, ha toccato diversi temi interessanti, tra cui la corsa scudetto dell'Inter e la crescita di un giocatore nerazzurro in particolare. Di seguito le sue parole:

"Campionato già assegnato all'Inter? Assolutamente no; è vero, è la squadra più continua, ma manca ancora tanto al termine della stagione. Essendo fuori dalle coppe, i nerazzurri possono preparare al meglio le partite di campionato, e questo è sicuramente un vantaggio. L'Inter adesso gioca con convinzione e più autostima, e questo gli permette di essere più spregiudicata. Lukaku? E' un giocatore fortissimo, e non solo per i gol messi a segno. Permette alla sua squadra di giocare in tanti modi diversi".

Lippi inoltre non ha dubbi su chi sia attualmente il calciatore italiano più forte: "Barella è sicuramente il più forte di tutti in questo momento, ed è anche uno dei centrocampisti più forti al mondo":