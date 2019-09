L’Inter pesca ancora in Spagna, nuovo colpo per la dirigenza

Calcio e Finanza.it annuncia che l’Inter sta ottimizzando la compagine dirigenziale soprattutto nel team deputato a seguire accordi commerciali e nuove sponsorizzazioni. Da questi giorni è arrivato a far parte dei vertici nerazzurri Ruben Guillem che avrà la funzione di nuovo International Sales Manager del club.

Guillem ha lavorato fino al mese scorso per il Valencia con le stesse funzioni.

“L’ingresso nell’organigramma del club nerazzurro avviene a due mesi dalla nomina dello spagnolo Jaime Colás come direttore dell’intera area commerciale. Il dirigente, proveniente dalla direzione dell’area sponsor del Real Madrid, ha raccolto la sfida di far crescere il marchio del club milanese in Europa e in Cina, dopo che il club non ha dato continuità al suo contratto di gestione con Infront.”