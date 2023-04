L’Inter è già in Supercoppa, i possibili incroci promettono spettacolo

di Redazione, pubblicato il: 28/04/2023

(Inter) La vittoria contro la Juventus nella semifinale di Coppa Italia apre le strade per un nuovo trofeo da mettere in bacheca. Ma l’importanza dell’ 1 a 0 rifilato ai bianconeri non si ferma qui. Il successo porta di diritto i nerazzurri alla sfida di Supercoppa del prossimo anno che vedrà impegnate non più le vincenti di coppa nazionale e campionato ma anche le seconde classificate nei due tornei.

Insieme ai nerazzurri diritto già acquisito anche dalla Fiorentina, altra finalista di Coppa Italia. Il Napoli staccherà il biglietto grazie al titolo di campione d’Italia in arrivo. Insieme agli azzurri oggi sarebbe la Lazio la quarta contendente. Gli accoppiamenti automatici prevedono che i detentori dello scudetto incontrino gli sconfitti nella finale di Coppa Italia mentre la vincente della Coppa se la vedrà con la seconda della serie A.