Ligue 1, ancora Satriano! Gol contro il Reims: la giocata dell'attaccante

Martin Satriano in rete contro il Reims.

Dopo la doppietta segnata contro il Troyes all'esordio dal primo minuti in Ligue, l'attaccante di proprietà dell'Inter è andato ancora a segno. Nel match che si sta disputando tra Reims e Brest, Satriano ha firmato la rete del momentaneo 1-1 al 34°. Un gol da vero centravanti. Il lancio in profondità per lo scatto in area di rigore dell'attaccante uruguaiano, stop di destro e da posizione decentrata trova la rete con un tiro sotto la traversa che non lascia scampo a Rajkovic.

Protagonista dell'incontro anche Lucien Agoumé. Il numero dieci del Brest è ormai un punto fermo del centrocampo. Il tecnico Der Zakarian ha affidato da tempo le chiavi della mediana del Brest.