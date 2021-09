Liga, incredibile decisione! Rinviate due gare di campionato

LIGA - Il Consiglio Superiore dello Sport di Spagna ha deciso di rinviare Villarreal-Alaves (in programma sabato alle ore 18) e Siviglia-Barcellona (in programma sabato alle ore 21).

La decisione è nata dopo aver appurato le defezioni create dai rientri tardivi dei calciatori sudamericani. Gli andalusi, infatti, avrebbero dovuto rinunciare a Montiel, Papu Gomez e Acuña, mentre i blaugrana ad Araujo mentre la squadra allenata da Emery a a Foyth ed Estupinan.

Nessun rinvio in Italia nonostante gli interisti Vidal, Vecino, Correa e Lautaro saranno di rientro soltanto nella serata di venerdì 10 settembre ( ne parliamo qui). La squadra di Simone Inzaghi giocherà alle 12 di domenica 12 settembre.

Problemi in vista anche per la Juventus, che giocherà sabato 11 settembre alle 18 contro il Napoli, e l'Atalanta. I bergamaschi, invece, saranno impegnati nella serata di sabato 11 settembre nella gara contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. I bianconeri potrebbero non avere a disposizione dal primo minuto il titolare della fascia destra Juan Cuadrado, il centrocampista Rodrigo Bentancur ma soprattutto Paulo Dybala.