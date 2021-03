Lichtsteiner: “Inter? Ha capito che per vincere doveva comprare juventini”

L’Inter potrebbe finalmente interrompere l’egemonia della Juve in campionato e conquistare lo scudetto. Tutto dipenderà dai nerazzurri, grandi favoriti per la vittoria dello scudetto, che a dieci giornate dal termine del campionato sono al primo posto in classifica con 6 punti di vantaggio dal Milan (con una partita in meno).

I bianconeri stanno vivendo una stagione abbastanza complicato e la sconfitta contro il Benevento rischia di buttarli fuori dalla lotta scudetto. Sul periodo della Juventus è intervenuto Stephan Lichtsteiner a TuttoJuve, lanciando anche una provocazione all’Inter:

“E' difficile giudicare la stagione dei bianconeri, in tutta onestà non ho avuto modo di seguire e di vedere molte partite. Lo scorso anno aveva rischiato di perdere lo scudetto, per cui è normale incontrare nuovamente delle squadre in grado di poterti soffiare lo scettro. Penso che bisogna fare i complimenti all'Inter perché ha capito che per vincere doveva comprare gli juventini. Ricordiamoci che dopo la tempesta, esce sempre il sole".