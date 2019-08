Libero - Biasin lancia una frecciata all'ex Inter, ecco quanto dichiarato

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, non si risparmia sul sorteggio Champions. Attraverso le colonne del noto quotidiano non le manda a dire nei confronti di Sneijder, definito come l'artefice dell'urna amara di Montecarlo. Ecco le sue parole:



“Uno straordinario Wesley Sneijder fa partire la rumba in quel di Montecarlo: tocca a lui estrarre le pallette che decidono chi-pesca-chi e formano gli otto gironi da quattro di Champions League. Non ci gireremo intorno: l’olandese era meglio con i piedi che con le mani. Soprattutto, ha fatto male, malissimo, alla squadra con cui nel 2010 vinse tutto, coppone europeo in testa.



L’Inter si ritrova in un girone assai complicato, diciamo dello stesso livello dell’anno passato quando i nerazzurri erano inseriti in quarta fascia (quest’anno partivano dalla terza): c’è ancora il Barcellona di tal Leo Messi, presente in Costa Azzurra per ritirare il premio come miglior attaccante della scorsa edizione. Ma c’è pure il Borussia Dortmund (occhio a bomber Paco Alcacer e al fenomeno Sancho): tutto tranne che una squadra materasso. Infine lo Slavia Praga, altra avversaria da prendere con le pinze. Totale: Antonio Conte dovrà sudare assai per fare meglio del suo predecessore, Luciano Spalletti, e qualificarsi alla fase a eliminazione diretta”.