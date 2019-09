Legale Icardi: "Comunicazione falsata dai media. Queste le tempistiche"

Il legale di Mauro Icardi ha parlato oggi ai microfoni di Radio Rai 1, e nel corso del suo intervento ha chiarito alcuni aspetti della vicenda relativa al suo assistito.

"Non voglio dire troppi dettagli in merito a quelle che saranno le nostre prossime mosse, anche perché oggi il mercato è ancora aperto e potrebbero esserci sviluppi nel rapporto tra Icardi ed il club.

Abbiamo presentato domanda di arbitrato in quanto riteniamo che ci sia stata discriminazione. Icardi ha pieno diritto di partecipare agli allenamenti insieme ai compagni. Non entro nel merito delle offerte sul mercato. Per quanto riguarda gli striscioni fuori casa dico che sono situazioni poco carine che vanno ad impattare sulla situazione psicologica dei soggetti coinvolti."

Le tempistiche dipenderanno dal collegio arbitrale. Se verrà accettato il rito accelerato si accorceranno. L'inter potrà nominare un suo arbitro, poi le parti ne dovranno individuare un terzo. Qualora non si trovasse un accordo le tempistiche potrebbero slittare leggermente. L'attività istruttoria sarà decisiva sulla dilatazione o restrizione dei tempi."

“Per quanto riguarda l’aspetto della comunicazione i giornali sotto questo aspetto hanno inciso profondamente ma non per volontà dell’entourage del calciatore. Il reintegro serve al giocatore per ottenere pari dignità rispetto agli altri calciatori. Lui ama l'Inter e porta nel cuore questi colori. Da parte sua non ci sono mai stati problemi, vorrebbe solo potersi allenare con gli altri giocatori sotto la direzione di Conte. Non ci sono preclusioni alla ricerca di soluzioni condivise."

Quetse le parole di Giuseppe Di Carlo.