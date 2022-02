Lega di Serie A, un interista il prossimo presidente?

Carlo Bonomi sarà il prossimo presidente della Lega Calcio di Serie A.



Da quanto riportato dal sito internet calcioefinanza.it, i club della massima serie domani eleggeranno il presidente di Confindustria Carlo Bonomi come presidente della Lega, dopo le dimissioni di Paolo Dal Pino che per motivi personali ha rimesso l’incarico.

Il sito fa un’analisi di quello che è il profilo del candidato che ormai tutti danno per favorito nelle elezioni di domani. Carlo Bonomi, nato a Crema nel 1966 è un imprenditore in ambito biomedico. Nel 2013 avvia una società di strumentazione per la neurologia focalizzando il suo interesse negli ambiti della ricerca e dell'innovazione. All’interno di Confindustria ha scalato tutte le posizioni diventandone presidente nel maggio 2020.

Per quanto riguarda la vita personale e sportiva Bonomi è un amante delle immersioni e calcisticamente parlando non ha mai nascosto di essere un tifoso interista. A Bonomi i dirigenti dei club di Serie A riconoscono le capacità di mediazione anche nei confronti della politica e auspicano un incremento del dialogo con il governo, anche dopo i contrasti avuti per l’emergenza Covid-19.

I club italiani, stanno pagando più di altri le scelte governative, non solo a livello economico ma anche gestionale, basti pensare allo “scontro” sulla riapertura degli Stadi, che al momento vede ancora l’accesso aperto a solo il 50% della capienza.

Questo è solo uno dei temi, ma tanto dovrà essere fatto per far in modo che l’industria calcio italiana possa tornare realmente competitiva nei confronti degli altri top campionati europei, per raggiungere questi obiettivi serve una vera rivoluzione.

Vedremo se con l’elezione di Bonomi possa cambiare il vento.