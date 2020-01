Lecce Inter, tre assenze in vista della trasferta pugliese

Si è da poco concluso l'allenamento per l'Inter in vista del match contro il Lecce. Per la trasferta salentina contro il club allenato da Liverani non ci saranno Politano, D'Ambrosio e Vecino.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Sky Sport, l'ex Sassuolo sarebbe stato escluso dalla lista dei convocati dopo lo scambio saltato con la Roma che prevedeva l'arrivo a Milano di Spinazzola.



D'Ambrosio invece è ancora fermo ai box, mentre Vecino non prenderebbe parte al prossimo match dopo le dichiarazioni in conferenza stampa di Antonio Conte nella giornata odierna. Tre pedine quindi resteranno a Milano, mentre il resto del gruppo partirà oggi in direzione Puglia.