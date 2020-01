Lecce Inter, la probabile formazione: ballottaggio in difesa

Lecce-Inter si avvicina: il match del Via del Mare inizierà oggi alle15, con Conte e Liverani che sciolgono i dubbi di formazione. Per il tecnico nerazzurro solo un ballottaggio in difesa.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport l'Inter dovrebbe presentarsi con un 3-5-2: inamovibile la coppia Lautaro-Lukaku, mentre sulla retroguardia Bastoni e Godin si giocano una maglia da titolare. Il favorito sarebbe l'uruguayano, dopo che Bastoni è sceso in campo nell'ultimo match dei nerazzurri in Coppa Italia.



Per i pugliesi nessun dubbio: Babacar dovrebbe partire dall'inizio, dentro anche Rispoli e Donati. I salentini si dovrebbero schierare con un imbottito 5-3-2, con tre centrali quali Meccariello, Rossettini e Lucioni.