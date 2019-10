Le parole di Candreva fanno riflettere: "E' come se fossimo..."

Antonio Candreva, uno degli eroi della serata di Champions League, autore del due a zero ai danni del Borussia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. L'esterno, anche grazie alla nuova posizione ed ai dettami di Antonio Conte, sembra essere tornato ai livelli della Lazio e della Nazionale all'europeo del 2016.

“E’ come se fossimo ripartiti tutti da zero. C’è un' aria positiva, tanto entusiasmo e voglia di lavorare con spirito di sacrificio e grande umiltà. Stiamo bene, tutti insieme e siamo pronti ogni domenica. L'augurio è quello di proseguire in questo modo".