Lazio, scoppia il caso Luis Alberto: lo spagnolo verso la cessione?

È scoppiato il caso Luis Alberto in casa Lazio. Il centrocampista spagnolo non si è presentato al raduno pre stagionale scatenando l’ira della società biancoceleste. Il presidente Lotito avrebbe già inviato una lettera di diffida allo spagnolo, l'ultimatum a presentarsi al massimo nelle prossime ore o entro domani a Formello. Anche Maurizio Sarri sarebbe infastidito dall'atteggiamento dell’ex Liverpool.

Secondo alcune indiscrezioni, il giocatore avrebbe chiesto dei giorni aggiuntivi di vacanza alla società che però gli sarebbero stati negati, ma non è da escludere che Luis Alberto abbia disertato il raduno per forzare la sua cessione. La Lazio sarebbe disposta a cederlo per almeno 60 milioni di euro e secondo il messaggero.it, sulle tracce del giocatore ci sarebbero alcuni club di Serie A e soprattutto Villareal, Atletico Madrid e Siviglia.

Tra i club interessati, al momento, non ci sarebbe l’Inter. I nerazzurri avrebbero fatto un tentativo per il giocatore nelle scorse settimane ma a causa degli alti costi avrebbero deciso di virare su Hakan Calhanoglu. Il suo agente sarebbe in continuo contatto con la dirigenza biancoceleste per provare a risolvere la questione. Il giocatore dovrebbe rientrare in Italia entro i prossimi giorni per incontrare la società e fare chiarezza sulle sue intenzioni per il futuro.