Lazio, Inzaghi pensa al cambio in attacco: ultimo allenamento decisivo

E' una sfida che sembra promettere spettacolo quella di domani sera tra Lazio ed Inter. I capitolini, vera sorpresa della Serie A 2019/2020, sono pronti a dire la propria anche in ottica scudetto.

Per riuscire nella storica impresa, fare punti con l'Inter sarà parecchio importante. Inzaghi però al momento ha un solo dubbio: chi schierare al fianco dell'intoccabile capocannoniere Immobile.

Nell'ultimo allenamento Correa sembra aver scalzato Caicedo, in gol da tre partite consecutive ma che domani sera potrebbe lasciare il posto all'argentino. Per il resto, l'undici destinato a scendere in campo dal 1' dovrebbe essere questo:

Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile.