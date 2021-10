Lazio Inter, senti Ausilio: "Fondo Pif? Non so chi sia"

Lazio Inter: Piero Ausilio ha deviato le domande sul fondo Pif.

"Pif? Non so chi sia". Ha dichiarato il dirigente nerazzurro tramite i microfoni di Dazn. In questa settimana, ne parliamo qui, il fondo saudita che ha acquisto anche il Newcastle avrebbe intensificato i contatti per acquistare la squadra nerazzurra, presieduta attualmente dagli Zhang.

Ausilio è poi intervenuto sulla possibilità di rinviare il match contro la Lazio per i problemi relativi ai calciatori sudamericani che hanno giocato soltanto poche ore fa con le rispettive Nazionali. Per questo motivo, gli ospiti non hanno convocato Alexis Sanchez, Arturo Vidal e schierato in panchina gli argentini Lautaro Martinez e Joaquin Correa. Qui leggerete le ufficiali.

"Non è stato facile preparare questa partita. Guardando il calendario era impossibile rinviarla. Abbiamo anche la Supercoppa, non c'era soluzione. Il problema è di chi ha pensato di mettere tre gare sudamericane a ottobre. Assolutamente fuori luogo. Inzaghi - conclude il direttore sportivo - l'ho visto tranquillo ma è giusto avere un pò di emozione dopo ventidue anni vissuti alla Lazio. E' un grande professionista".

Risposta secca anche alla domanda sulle dichiarazioni effettuate da Rocco Commisso nelle ultime ore. Il numero uno della Fiorentina ha poi fatto intendere che l'attaccante Dusan Vlahovic non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2023. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il club nerazzurro. "Commisso? Rispondo solo al mio collega Daniele Pradè".