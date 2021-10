Lazio-Inter, Sarri ha deciso: ecco la strategia contro Inzaghi

Alla vigilia di Lazio-Inter, Maurizio Sarri ha già deciso l’undici da mandare in campo e la strategia da usare per contrastare Simone Inzaghi.

I biancocelesti devono riscattarsi dalla deludente sconfitta contro il Bologna di due settimane fa e sono a caccia di punti per portarsi nelle zone alte della classifica (ecco come seguire il match con Interdipendenza.net). Come riportato oggi (venerdì 15 ottobre) del Corriere dello Sport, Sarri ha lavorato molto con la squadra per migliorare la fase difensiva. Il tecnico biancoceleste si è concentrato specialmente sui calci piazzati e le palle alte, vera e propria arma letale dell’Inter di Inzaghi. I nerazzurri, infatti, in questo avvio di stagione hanno più volte dimostrato di essere letali su palla inattiva. Finora sono arrivate già 5 reti: tre da corner, uno su calcio di punizione diretto e uno su rimessa laterale. Gli osservati speciali saranno Dzeko, Skriniar e l’ex De Vrij (qui l'approfondimento sull'olandese)

Il compito di difendere la porta di Reina spetterà a Luis Felipe e Patric, con lo spagnolo che sostituirà lo squalificato Acerbi. L’unico dubbio è sulla fascia destra tra Lazzari e Marusic mentre a sinistra ci sarà Hysaj. In mezzo al campo riconfermato il trio titolare composto da Lucas Leiva, Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Attenzione anche alla mossa a sorpresa Cataldi che potrebbe prendere il posto del brasiliano in cabina di regia. In avanti recuperato Immobile che partirà dal 1’ al centro del tridente con Pedro e Felipe Anderson ai suoi lati.

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari/Marusic, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile; Felipe Anderson.