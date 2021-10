Lazio-Inter, le ultimissime di formazione. Lautaro, Lazzari, Calha: le novità

Poche ore al fischio d'inizio di Lazio-Inter.

Il dubbio principale di casa Inzaghi per la sfida contro la sua ex, la Lazio (leggi qui l'approfondimento), riguarda Lautaro Martinez: giocherà dall’inizio o meno? Valutazioni in corso da parte di Simone sulla condizione fisica del Toro, in leggero vantaggio per il posto accanto a Dzeko. Il piano B è Perisic seconda punta, con Dimarco a sinistra a tutta fascia (il ballottaggio col croato è comunque aperto se va solo uno dei due in campo) e l'argentino dalla panchina.

A destra più Darmian di Dumfries, al centro con Barella e Brozovic può giocare Gagliardini, in leggero vantaggio su Calhanoglu (non al top). Difesa a tre con Skriniar, de Vrij e Bastoni dall’inizio.

FORMAZIONE INTER

Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lautaro/Dimarco, Dzeko. All. Simone Inzaghi.

Tra i capitolini, davanti a Reina è pronto Patric (più di Radu) al posto dello squalificato Acerbi, con Luiz Felipe al suo fianco; a sinistra Hysaj, a destra invece Marusic è in leggero vantaggio su Lazzari. In mediana tocca a Milinkovic, Leiva e Luis Alberto, in attacco nessun dubbio: Immobile recupera e gioca dal 1′, con Felipe Anderson e Pedro sulle fasce. Zaccagni è a disposizione, pronto a subentrare a gara in corso.

FORMAZIONE LAZIO

Reina, Marusic/Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Maurizio Sarri