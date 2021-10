Lazio-Inter: le probabili formazioni. Su Lautaro c'è il retroscena decisivo

Lazio-Inter: giocherà o meno Lautaro Martinez? È la domanda che, in queste ore, si pongono in molti in vista del big match di oggi (sabato 16 ottobre) in programma alle ore 18 allo stadio Olimpico di Roma. Scopriamo insieme le probabili formazioni.

"Una chiacchierata e una leggera sgambata. Cosi, questa mattina, Inzaghi avrà gli elementi per decidere se lanciare Lautaro dal primo minuto contro la Lazio oppure se portarselo in panchina per impiegarlo a gara in corso. Insomma - scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport - sarà una decisione dell'ultimo minuto o quasi. Anche perché il Toro, come il suo connazionale (Correa, ndr) e Vecino sono arrivati soltanto ieri in tarda serata a Roma dopo il viaggio transoceanico che li ha riportati in Europa". Lautaro è reduce dall'ennesima 'prova di forza' con l'Argentina: l'attaccante ha infatti siglato il gol partita contro il Perù che ha permesso all'Albiceleste di consolidare il secondo posto nel girone di qualificazione ai mondiali del Qatar in programma nel 2022 (leggi qui il nostro approfondimento). Il Corriere dello Sport ricorda poi come non saranno sicuramente della partita Alexis Sanchez, Arturo Vidal e Stefano Sensi: "Torneranno utili in Champions" ha detto, ieri, in conferenza stampa Inzaghi: qui potete 'rivederla' integralmente. Chi potrebbe, allora, giocare vicino a Edin Dzeko? Il quotidiano sportivo romano dà per favorito Ivan Perisic così come, a centrocampo, Roberto Gagliardini avrebbe vinto il ballottaggio con Hakan Calhanoglu.

Ecco dunque le probabili formazioni di Lazio-Inter.

Lazio (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Di Marco; Dzeko, Perisic