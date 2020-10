Lazio-Inter, le probabili formazioni. Dubbi a centrocampo, Lautaro più di Sanchez

Terza partita in Serie A per l'Inter e subito impegno di grande livello per l'Inter di Antonio Conte, di scena all'Olimpico contro la Lazio di Simone Inzaghi che vorrà sicuramente riscattare l'1-4 subito mercoledì dall'Atalanta. La squadra nerazzurra arriva da due vittorie in due partite, con il record di nove gol fatti. Entrambe vogliono i tre punti, visto che poi ci sarà la sosta e sarebbe importante vincere per evitare due settimane di processi. Dopo la pausa nazionali la stagione entrerà nel vivo con sfide ogni tre giorni e soprattutto con l'inizio della Champions League.

Conte si porta dietro dei dubbi di formazione, in particolar modo per quanto riguarda il centrocampo. Se in difesa il terzetto davanti ad Handanovic vedrà Skriniar, che dovrebbe essere preferito a D'Ambrosio, De Vrij e Bastoni (preferito a Kolarov), in mezzo al campo le soluzioni sono tante. Hakimi e Young saranno i due esterni, Barella ritornerà nell'undici titolare. Le altre due maglie se le contendono in quattro. Eriksen partirà sicuramente dalla panchina, i favoriti per completare il centrocampo sono Gagliardini e Vidal, con Sensi e Brozovic che partiranno dalla panchina. Si va verso il 3-5-2, con la possibilità di alzare il cileno nel ruolo di trequartista. Davanti confermatissimo Lukaku con due gol in tre partite, il suo partner d'attacco sarà molto probabilmente Lautaro leggermente favorito su Sanchez.

Nella Lazio sono in dubbio Correa e Radu, nel caso non dovessero farcela pronti Caicedo e Bastos. Ballottaggio a sinistra tra Marusic e il nuovo arrivato Fares.

Lazio-Inter probabili formazioni:

Lazio: Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile

Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Gagliardini, Vidal, Young; Lautaro, Lukaku