Lazio Inter, Lautaro stanco? Inzaghi ha in mente il piano per sorprendere

Lazio Inter: Simone Inzaghi sta pensando ad una nuova soluzione offensiva.

Come raccontato da Sky Sport 24, se Lautaro Martinez dovesse rientrare stanco dall'Argentina, Hakan Cahangolu potrebbe essere la spalla di Edin Dzeko. I sudamericani rientreranno tra la notte di venerdì, 15 ottobre, e sabato mattina. Qualora il numero 10 nerazzurro non dovesse dare garanzie, nonostante il meraviglioso momento che sta vivendo, ne parliamo qui, la posizione del centrocampista turca potrebbe essere avanzata.

L'ex Milan, quindi, agirebbe da sottopunta, ruolo che ha svolto in qualche occasione anche Stefano Sensi prima che si infortunasse. Il calciatore ex Sassuolo, però, sta recuperando dal problema al ginocchio, qui troverete i dettagli, e potrebbe essere a breve a disposizione di Inzaghi. Con lo spostamento di Calhangolu in attacco, Roberto Gagliardini sarebbe l'indiziato principale per ricoprire il ruolo di mezzala sinistra. Difficilmente, quindi, verranno rischiati dal primo minuto Arturo Vidal e Matias Vecino che dovrebbero essere addirittura gli ultimi a rientrare in Italia.

Lo staff nerazzurro è anche in apprensione perché, ne parliamo qui, Joaquin Correa ha svolto un allenamento differenziato dopo il match giocato contro l'Uruguay. L'ex Lazio sarà convocato comunque ma dovrebbe partire dalla panchina. Una situazione molto difficile da gestire che potrebbe condizionare il rendimento della squadra in vista della sfida contro la formazione di Maurizio Sarri in programma per sabato 18 ottobre all'Olimpico di Roma.