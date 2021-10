Lazio Inter, Inzaghi: "Prendiamo la prestazione ma non il risultato"

Lazio Inter: Simone Inzaghi esalta la prestazione ma non nasconde l'amarezza per la sconfitta.

Il tecnico nerazzurro ha analizzato la sconfitta avvenuta all'Olimpico contro la formazione di Maurizio Sarri. Una gara difficile ma iniziata bene per i nerazzurri nonostante le defezioni causate dalle Nazionali. Qui troverete i dettagli

"Penso che abbiamo giocato la migliore partita nelle ultime gare ma abbiamo gestito male l'ultimo passaggio. Abbiamo preso un gol che non possiamo concedere, e la Lazio è entrata in partita. Abbiamo perso la testa - dichiara Inzaghi - ma non deve succedere. Eravamo al minuto 80. Battuta d'arresto che non ci voleva, prendiamo la prestazione e non il risultato. Quando trovi avversari come la Lazio non devi dare la possibilità di rientrare. Dopo l'uno a uno son tornati a pressare ed è normale che puà succedere di tutto. Non bisogna prendere il pareggio e quando sei sotto non devi pensare agli episodi. Sono amreggiato per il risultato soprattutto quando vedi una squadra tenere il campo in quella maniera".

Un commento molto puntuale anche sull'episodio di Dimarco, situzione dalla quale arriva la seconda rete dei padroni di casa. "Lautaro non può vedere ma la palla si può buttare fuori. Una squadra come la nostra, in vantaggio per uno a zero, deve portare altro risultato. Nel primo tempo - dettagli Inzaghi - è successo e noi l'abbiamo messo fuori, la sorte ci ha fatto prendere gol proprio quando Dimarco era a terra".

Un commento anche sul gesto dei tifosi laziali che gli hanno reso omaggio prima del fischio iniziale. "Il saluto dei tifosi? Sono stati minuti intensi - conclude l'ex attaccante - e mi ha emozionato, li ringrazio. E' stata una giornata molto intensa ma il finale molto amaro". In questo articolo troverete tutto il live del match.