Lazio Inter, i dati sugli ultimi cinque confronti all'Olimpico

Con la sfida di questa sera che sa quasi di match scudetto, analizziamo gli ultimi cinque confronti avvenuti tra Lazio ed Inter all'Olimpico. Partendo dal 2015, a stendere i biancocelesti fu la doppietta dell'ex Hernanes in risposta alla rete di Candreva.

La stagione successiva a regalare la vittoria alla Lazio per 2-0 ci pensò ancora una volta Candreva, ma questa volta insieme a Klose. Da qui in poi solo dominio interista.

Nel 2017 i milanesi sbancano l'Olimpico per 3-1 grazie ad Andreolli, Eder e all'autorete di Hoedt in risposta a Keita Balde. Successivamente, ricordiamo il 2-3 del 2018 che valse all'Inter l'accesso ai gironi di Champions League targato Felipe Anderson, Perisic (autogol), D'Ambrosio, Icardi e Vecino. Infine, impossibile non citare lo spumeggiante 0-3 della passata stagione caratterizzato dalla doppietta di Icardi e dalla rete di Brozovic.