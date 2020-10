Lazio-Inter formazioni ufficiali: Skriniar nuovamente titolare

Tutto pronto allo Stadio Olimpico di Roma per il big match della terza giornata di campionato tra Lazio e Inter. I biancocelesti sono reduci dalla pesante sconfitta per 4-1 contro l’Atalanta, mentre i nerazzurri vengono dalla vittoria in trasferta per 2-5 contro il Benevento.

Simone Inzaghi scende in campo con il 3-4-2-1 con Strakosha tra i pali, terzetto difensivo composto da Patric, Acerbi e Radu. In mediana Lucas Leiva con Milinkovic-Savic e Luis Alberto ai suoi lati. Gli esterni saranno Lazzari a destra e Marusic sulla sinistra. In attacco Immobile con Correa.

Antonio Conte schiera il solito 3-5-2 con Skriniar, De Vrij e Bastoni davanti ad Handanovic. Sulla fascia destra confermato Hakimi, novità sulla fascia sinistra con Perisic titolare al posto di Young. In mezzo al campo Vidal con Barella e Gagliardini. Coppia d’ attacco composta da Lukaku e Lautaro.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All.: S. Inzaghi.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Barella, Vidal, Perisic; Lukaku, Lautaro All.: Conte.