Lazio-Inter, Dazn o Sky? Dove vedere il prossimo match dei nerazzurri

Lazio-Inter sarà la prossima sfida dei ragazzi di Inzaghi. Dove sarà possibile visionare in tv il match?

La gara, in programma sabato 16 ottobre, sarà visibile esclusivamente su Dazn. Lazio-Inter, infatti, non rientra nelle tre partite di giornata (l'ottava del campionato di Serie A) trasmesse sia su Dazn che su Sky (ovvero, l'anticipo di sabato sera fra Milan e Verona; il match di mezzogiorno della domenica fra Cagliari e Sampdoria; e la sfida di lunedì sera fra Venezia e Fiorentina).

Il turno di campionato si aprirà col match del Picco fra Spezia e Salernitana. Seguiranno, sabato 16 ottobre, il match dell'Olimpico e la sfida del Milan di Pioli che ospiterà il Verona. Alla domenica le altre gare (c'è Juve-Roma, alle 20.45). Il monday night vedrà invece di fronte il Venezia di Zanetti e la Fiorentina di Italiano.

Il programma completo e tutte le dirette televisive dell'ottava giornata del campionato di Serie A:

Sabato 16 ottobre

ore 15, Spezia-Salernitana, DAZN

ore 18, Lazio-Inter, DAZN

ore 20.45, Milan-Verona, DAZN/SKY

Domenica 17 ottobre

ore 12.30, Cagliari-Sampdoria, DAZN/SKY

ore 15, Empoli-Atalanta, DAZN

ore 15, Genoa-Sassuolo, DAZN

ore 15, Udinese-Bologna, DAZN

ore 18, Napoli-Torino, DAZN

ore 20.45, Juventus-Roma, DAZN

Lunedì 18 ottobre

ore 20.45, Venezia-Fiorentina, DAZN/SKY

Per l'Inter, quella dell'Olimpico, sarà la prima gara di un tour de force (clicca qui per il programma delle prossime partite dei nerazzurri). La squadra nerazzurra è reduce dalla pausa per le Nazionali, in cui ha brillato Nicolò Barella (peraltro, pure fra i candidati al Pallone d'Oro. Leggi qui le parole da brividi di France Football). Quella con la Lazio sarà una sfida tutta da seguire!